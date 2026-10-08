Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя СБУ Александра Поклада и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы.

Что известно об ответных мерах, которые готовит Украина?

Украинские чиновники разрабатывают комплексную стратегию действий в ответ на последние агрессивные шаги врага. В настоящее время ведется масштабная работа по дипломатическим и военным каналам с целью как можно более быстрого привлечения помощи от международных партнеров.

Зеленский отметил, что приоритетом определены поставки дополнительных комплексов ПВО и боеприпасов для истребителей F-16. Он поблагодарил все союзные государства, которые продолжают оказывать практическую поддержку Украине.

Кроме того, продолжается активное удовлетворение конкретных потребностей защитников непосредственно на линии соприкосновения.

Президент добавил, что государство продолжает выполнять запросы командиров боевых корпусов и бригад, сформированные и озвученные в ходе рабочих встреч непосредственно на фронте.

Напомним, Владимир Зеленский призвал США помочь Украине усилить защиту воздушного пространства и обеспечить необходимыми возможностями спутниковой связи. Президент заявил, что получение преимущества в воздухе может заставить Россию сесть за стол переговоров.

Зеленский привел пример Израиля, который во время атаки Ирана при поддержке союзников смог контролировать свое воздушное пространство. В то же время он предупредил, что Китай близится к созданию собственной альтернативы Starlink, которую может передать России, и призвал партнеров не медлить с оказанием помощи Украине.