Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси.

Що відомо про відповідь, яку готує Україна?

Українські посадовці опрацьовують комплексну стратегію дій у відповідь на останні агресивні кроки ворога. Наразі триває масштабна робота дипломатичними та військовими каналами задля якнайшвидшого залучення допомоги від міжнародних партнерів.

Зеленський зазначив, що пріоритетом визначено постачання додаткових комплексів ППО та боєприпасів для винищувачів F-16. Він подякував усім союзним державам, які продовжують надавати практичну підтримку Україні.

Крім того, триває активна реалізація конкретних потреб оборонців безпосередньо на лінії зіткнення.

Президент додав, що держава продовжує виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад, що були сформовані та висловлені під час робочих зустрічей безпосередньо на фронті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав США допомогти Україні посилити захист повітряного простору та забезпечити необхідними можливостями супутникового зв'язку. Президент заявив, що отримання переваги в небі може змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Зеленський навів приклад Ізраїлю, який під час атаки Ірану за підтримки союзників зміг контролювати свій повітряний простір. Водночас він попередив, що Китай наближається до створення власної альтернативи Starlink, яку може передати Росії, і закликав партнерів не зволікати з допомогою Україні.