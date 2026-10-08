Відповідаючи на запитання журналістів Новини.LIVE, Володимир Зеленський навів приклад Ізраїлю, який за підтримки союзників повністю контролював небо під час атаки Ірану. За словами глави держави, коли партнерам дійсно потрібно, такі можливості працюють дуже ефективно.

Загроза від Китаю та позиція США

Водночас президент попередив про нові виклики, адже Китай наближається до створення власної альтернативи системі Starlink. Цю розробку Пекін планує передати Росії, і зараз українська сторона активно обговорює цю загрозу з міжнародними партнерами.

Європейські фахівці також розробляють подібні системи зв'язку, проте вони поки що не настільки близькі до фінального результату.

Дайте нам, допоможіть нам захистити небо і домінувати там, і тоді Путін сяде за стіл перемовин,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він переконаний, що Сполучені Штати вже мають усі необхідні ресурси для надання такої допомоги. Зволікання Вашингтона на тлі активних китайських розробок президент назвав звичайним небажанням діяти, а не якоюсь дипломатичною безвихіддю.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія прискорила роботу над власною супутниковою мережею під назвою "Рассвет". Через це український лідер просив Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти компаній, які причетні до виробництва цього аналога Starlink.

Крім того, розширення можливостей американського супутникового зв'язку є критично важливим для українських військових.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, стабільніший сигнал дозволив би вітчизняним безпілотникам ефективніше обходити ворожі РЕБ та вражати установки, з яких окупанти запускають балістичні ракети по українських містах.