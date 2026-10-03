Президент Володимир Зеленський розповів про цю загрозу в інтерв'ю Financial Times.

США поки не відреагували

За словами українського лідера, Москва прискорила роботу над власною супутниковою мережею під назвою "Рассвет". Відбувається це після того, як окупанти почали використовувати Starlink компанії SpaceX для військових цілей.

Глава держави кілька разів просив президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти компаній, що причетні до виробництва мережі. Зокрема, тему порушували під час їхньої нещодавньої зустрічі в Нью-Йорку.

Російська супутникова мережа, за словами Зеленського, може запрацювати вже до кінця цього року або на початку наступного.

Ми знаємо, що Китай працює над супутниками, працює над можливістю допомогти Росії,

– наголосив президент України.

Проблеми зі зв'язком на фронті

Тим часом українські військові потребують розширення можливостей для власних систем зв'язку. Як заявляв Кирило Буданов, наявних можливостей Starlink і Starshield недостатньо для ефективної протидії ворожим ракетним комплексам. Керівник Офісу Президента пояснив, що ширше покриття дозволило б краще вражати установки, з яких обстрілюють наші міста.

До вирішення цього питання долучаються і міжнародні партнери. Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Фінляндії звернувся до Ілона Маска із закликом дозволити використання терміналів для ударів по балістичних цілях на території Росії. У Кремлі на такі перспективи реагують вкрай нервово, адже розширення функціоналу американських систем нібито становить для них небезпеку.