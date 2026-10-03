Президент Владимир Зеленский рассказал об этой угрозе в интервью Financial Times.

США пока не отреагировали

По словам украинского лидера, Москва ускорила работу над собственной спутниковой сетью под названием "Рассвет". Это происходит после того, как оккупанты начали использовать Starlink компании SpaceX в военных целях.

Глава государства несколько раз просил президента США Дональда Трампа ввести санкции против компаний, причастных к производству сети. В частности, эта тема поднималась во время их недавней встречи в Нью-Йорке.

Российская спутниковая сеть, по словам Зеленского, может заработать уже к концу этого года или в начале следующего.

Мы знаем, что Китай работает над спутниками, работает над возможностью помочь России,

– подчеркнул президент Украины.

Проблемы со связью на фронте

Между тем украинские военные нуждаются в расширении возможностей для собственных систем связи. Как заявил Кирилл Буданов, имеющихся возможностей Starlink и Starshield недостаточно для эффективного противодействия вражеским ракетным комплексам. Глава Офиса Президента пояснил, что более широкий охват позволил бы более эффективно поражать установки, с которых обстреливают наши города.

К решению этого вопроса присоединяются и международные партнеры. Напомним, ранее мы писали, что президент Финляндии обратился к Илону Маску с призывом разрешить использование терминалов для нанесения ударов по баллистическим целям на территории России. В Кремле на такие перспективы реагируют крайне нервно, ведь расширение функционала американских систем якобы представляет для них опасность.