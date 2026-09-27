Про це керівник Офісу президента розповів в інтерв'ю Newsforce.

Буданов заявив про проблему з доступом до Starlink

Буданов зазначив, що Україна зацікавлена у використанні можливостей Starlink і Starshield для протидії російським ракетним установкам, з яких запускають ракети по українських містах.

Ми надзвичайно зацікавлені в можливостях, які надають Starlink/Starshield. Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України. Станом на зараз доступу, який ми маємо, недостатньо. Нам потрібні розширені можливості – потрібне більше покриття,

– сказав Буданов.

У серпні Володимир Зеленський розповідав, що Україна зверталася до президента США Дональда Трампа щодо можливості використання Starlink над територією Росії для оборонних цілей. Переговори щодо цього питання тривають.

Нагадаємо, раніше й фінський президент Александер Стубб звертався до Ілона Маска із закликом розширити можливості використання Starlink для України. Йдеться, зокрема, про доступ до супутникового зв'язку в районах, де розташовані російські пускові установки балістичних ракет.

Стубб вважає, що це могло б допомогти Україні виявляти та уражати такі установки, зокрема на території Росії.

Наразі Starlink не працює на території Росії, а українські посадовці пов'язують розширення покриття із можливістю протидіяти мобільним пусковим комплексам, які можуть перебувати за сотні кілометрів від українського кордону.

Питання особливо актуальне напередодні зими, коли Україна стикається з потребою посилити захист від російських балістичних ударів. Starlink уже став важливим елементом українських військових комунікацій і використовується, зокрема, для управління безпілотниками.

Водночас фінський президент наголосив, що Україні перед зимою потрібні не лише засоби протиповітряної оборони, а й підтримка енергетичної інфраструктури та фінансування.