Ведучий 24 Каналу Олексій Душка пояснив, які нові можливості це може відкрити для українських дронів і чому перспектива такого рішення вже викликала різку реакцію Кремля. За його оцінкою, йдеться не лише про кращу стійкість до РЕБ, а й про точнішу роботу по військових та стратегічно важливих об'єктах углиб Росії.

Українські дрони буде складніше заглушити

Зараз російські засоби радіоелектронної боротьби активно глушать супутниковий зв'язок і GPS, а разом із ППО створюють серйозну перешкоду для безпілотників. Особливо щільно такі системи працюють навколо Москви, через що частина дронів не може продовжувати політ до основної цілі.

Зараз РЕБи дуже серйозно глушать супутниковий зв'язок, GPS і все інше. Десь дрони збиває російська ППО, а десь зона взагалі повністю глушиться, тобто над Москвою створений такий купол,

– пояснив Душка.

Розширений доступ до Starlink, за інформацією ведучого, міг би зробити канал зв'язку значно стійкішим. Він послався на пояснення людини, яка працює із системою на фронті: у такому випадку російському РЕБ було б складніше перервати керування безпілотником.

Якщо Україна отримує ці Starlink, тоді українські дрони зможуть обходити РЕБи, і їх буде важче заглушити,

– сказав ведучий 24 Каналу.

Це могло б вплинути і на дальність роботи безпілотників. Душка пояснив, що стабільніший зв'язок дозволяв би довше вести дрон до пріоритетного об'єкта замість необхідності заздалегідь закладати кілька альтернативних цілей на випадок втрати керування.

Тоді у дрона буде одна ціль – тільки важлива. Він буде летіти й бачити все практично наживо,

– наголосив Душка.

За його словами, оператор у такому разі міг би отримувати дані з мінімальною затримкою та краще реагувати на ситуацію безпосередньо під час польоту. Водночас сам Starlink не робить успішну операцію автоматичною: для неї все одно потрібні дрони, підготовка та ретельне планування.

У Кремлі вже заговорили про "небезпечний крок"

На перспективу використання супутникових систем для роботи українських дронів углиб Росії вже відреагував Кремль. Душка звернув увагу на заяву Дмитра Пєскова, який назвав можливе надання таких можливостей Україні потенційно небезпечним та необачним рішенням.

Ведучий пов'язує таку реакцію з тим, що розширений доступ до Starlink міг би суттєво збільшити можливості України для ударів по російських військових та стратегічно важливих об'єктах. За його оцінкою, нинішній масштаб таких операцій ще далеко не вичерпує потенціал українських безпілотників.

Україна не завдає поки ще навіть, напевно, половини тих ударів, можливості яких відкриються після отримання Starlink. І тоді – добрий вечір, Москва,

– сказав Душка.

Він також навів як приклад нещодавні удари по російській залізничній інфраструктурі, після яких були пошкоджені колії та сходили з рейок вантажні вагони. На його думку, стійкіший зв'язок із дронами дозволив би Україні значно точніше працювати по заздалегідь визначених важливих об'єктах.

Якщо Росія б'є по цивільних мирних об'єктах, то Україна буде завдавати ударів по об'єктах військових або стратегічно важливих для Міністерства оборони, для Кремля,

– наголосив ведучий 24 Каналу.

Душка допустив, що за продовження російських атак на українську енергосистему серед стратегічно важливих цілей може розглядатися і відповідна інфраструктура Росії. Водночас він підкреслив, що навіть за наявності Starlink такі операції потребуватимуть накопичення необхідних сил та попередньої підготовки.

Душка пояснив можливості Starlink для України: дивіться відео