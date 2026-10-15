Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности озвучила эту позицию журналистам перед началом саммита лидеров в Брюсселе. Об этом сообщила "Европейская правда".

Что сказали в ЕС?

В четверг, 15 октября, дипломатка отметила, что нефтяные доходы государства-агрессора должны быть существенно ограничены. Она подчеркнула, что ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам Киев стремится достичь именно этого результата.

Политик отметила, что решение Украины возобновить атаки является обоснованным шагом к завершению войны и усилению давления на Кремль.

Большая часть средств, которые Россия выделяет на войну, поступает за счет доходов от нефти. Поэтому Украина явно хочет, чтобы эта война закончилась. Ведь прекращение финансирования войны – это единственный способ добиться этого,

– подчеркнула Каллас.

На фоне недавних заявлений американского президента и его окружения глава европейской дипломатии подчеркнула, что международному сообществу следует усиливать давление исключительно на Москву, и выразила категорическое несогласие с попытками склонить Украину к уступкам.

Для того чтобы положить конец этой войне, следует оказывать давление на Россию, а не на Украину, заставляя ее капитулировать. В этом вопросе мы демонстрируем твердую решимость,

– заверила представительница ЕС.

Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о требованиях к Киеву прекратить атаки на российскую энергетику, из-за чего президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 октября, приказал возобновить дальнобойные удары по вражеским заводам, несмотря на любые предостережения.

Сокращение нефтяных доходов остается одним из самых эффективных инструментов борьбы с кремлевским режимом, ведь именно сырьевые ресурсы составляют большую долю военного бюджета страны-агрессора.

Отметим, что за первые девять месяцев 2026 года налоговые поступления России от добычи нефти и газа уже сократились на 17%. Причиной стали европейские санкции против теневого флота и регулярные украинские атаки на топливную инфраструктуру врага.