Глава государства подчеркнул, что любые шаги по деэскалации должны быть взаимными. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Что сказал Зеленский?

Президент подчеркнул, что остановить разрушение энергетического сектора можно было бы уже сегодня, однако Путин не проявляет такого желания. Украинский лидер назвал условия энергетического перемирия.

Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре,

– заявил Зеленский.

В то же время политик отметил, что любые шаги к деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями. Он добавил, что единственной реальной причиной войны в Европе является Россия.

Последствия российского террора за неделю

Глава государства также подвел трагические итоги последних дней. Зеленский рассказал, что за последнюю неделю российские войска выпустили по территории Украины около 1450 авиабомб, 75 ракет различных типов и более 1640 ударных беспилотников. Примерно 60 % из этих дронов были реактивными.

Враг продолжает целенаправленно наносить удары по гражданским объектам. В воскресенье утром спасатели завершили поисковые работы в Запорожье. Накануне оккупанты нанесли удар по медицинскому учреждению в Харькове, а утром 11 октября разрушили подъезд пятиэтажного дома в Славянске, где под завалами оказались местные жители.

Чтобы противостоять этому террору, украинские власти продолжают ежедневную работу с международными партнерами. В настоящее время ведутся переговоры с европейскими лидерами о новых оборонных пакетах, которые должны усилить противовоздушную оборону и обеспечить боеприпасами боевую авиацию.

Напомним, что в субботу, 10 октября, " Россия нанесла удар по Запорожью " управляемыми авиабомбами, поразив жилые кварталы. В результате удара повреждены как минимум 26 жилых домов. Также россияне убили более 20 человек, среди них – 4 детей.