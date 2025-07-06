Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины от 6 июля.
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Что сказал Зеленский об ударах Украины по России
Украинский лидер отметил, что он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте, а также дальнобойных ударов по России.
Защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа. Я благодарен каждому нашему украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России,
– сказал Зеленский.
Он также отметил, что совместная работа Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, наших разведок – это все добавляет Украине дальнобойных возможностей и помогает приближать завершение этой войны.
Где в России взрывалось недавно
Ночью 6 июля в России взрывы были в городах Калуга и Новороссийск, в последнем сейчас базируется Черноморский флот. Оккупанты жаловались об атаках неизвестными беспилотниками и безэкипажными катерами.
Генеральный штаб ВСУ сообщал, что украинские военные 5 июля нанесли поражение по объекту ВПК в Чебоксарах, производящему адаптивные антенные решетки "Комета". Последствия атаки еще уточняются.
В тот же день Силы специальных операций нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России. Была поражена вражеская авиация и склад с управляемыми авиабомбами.