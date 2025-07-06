Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины от 6 июля.

Смотрите также С начала июня Украина провела 8 крупных обменов: Зеленский рассказал о результатах

Что сказал Зеленский об ударах Украины по России

Украинский лидер отметил, что он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте, а также дальнобойных ударов по России.

Защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа. Я благодарен каждому нашему украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что совместная работа Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, наших разведок – это все добавляет Украине дальнобойных возможностей и помогает приближать завершение этой войны.

Где в России взрывалось недавно