Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України від 6 липня.

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Що сказав Зеленський про удари України по Росії

Український лідер наголосив, що він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, а також далекобійних ударів по Росії.

Захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота. Я вдячний кожному нашому українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у Росії,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив, що спільна робота Збройних Сил України, Служби безпеки України, наших розвідок – це все додає Україні далекобійних можливостей та допомагає наближати завершення цієї війни.

Де у Росії вибухало нещодавно