Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України від 6 липня.
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Що сказав Зеленський про удари України по Росії
Український лідер наголосив, що він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, а також далекобійних ударів по Росії.
Захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота. Я вдячний кожному нашому українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у Росії,
– сказав Зеленський.
Він також наголосив, що спільна робота Збройних Сил України, Служби безпеки України, наших розвідок – це все додає Україні далекобійних можливостей та допомагає наближати завершення цієї війни.
Де у Росії вибухало нещодавно
Вночі 6 липня у Росії вибухи були у містах Калуга та Новоросійськ, в останньому нині базується Чорноморський флот. Окупанти бідкалися про атаки невідомими безпілотниками та безекіпажними катерами.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що українські військові 5 липня завдали ураження по об'єкту ВПК у Чебоксарах, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета". Наслідки атаки ще уточнюються.
Того ж дня Сили спеціальних операцій завдали удар по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Було уражено ворожу авіацію та склад з керованими авіабомбами.