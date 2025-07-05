Про те, в яких регіонах Росії лунали вибухи, які цілі атакували БпЛА та наслідки – розповідає 24 Канал.
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БпЛА здійснили масовано атаку на Енгельс Саратовської області. Вони летіли в напрямку аеродрому бортів стратегічної авіації Росії. За попередньою інформацією, в місті пролунало близько 10 вибухів. Губернатор області заявив про нібито пошкодження житлових будинків в Енгельсі і Саратові. Дрони атакували Енгельс: дивіться відео Губернатор Ростовської області повідомив, що ППО нібито відбили атаку БпЛА в Чортковському районі. У ніч на 5 липня БпЛА також навідалися в Чувашію. За повідомленнями місцевих, один дрон нібито збили над Чебоксарами. Над Чувашією помітили БпЛА: дивіться відео Повідомляють, що неподалік Чебоксар пролунало близько 6 вибухів. Також є влучання у самому місті. Дрони атакували Чебоксари: дивіться відео В пітерському аеропорту Пулково після введення плану "Килим" через загрозу БпЛА затримали понад 50 рейсів, частину скасували. Затримано також ряд міжнародних рейсів – до Дубая, Алмати, Ташкента і Хургади. В Росавіації також повідомили, що тимчасові обмеження вводили в аеропорту Саратова. Губернатор Ленінградської області повідомив, що ППО нібито відбивають атаку БпЛА в регіоні. За його словами, безпілотник було буцімто збито в Гатчинському окрузі. У Борисоглібську Воронезької області дрони атакували військовий аеродром у складі ВКС Росії, на якому базується 160 навчальний авіаційний полк. Основні навчально-бойові літаки: Також є інформація, що на аеродромі можуть перебувати Су-30, Су-34 та Су-35. За повідомлення місцевих жителів, близько 2 години ночі в небі пролунали 8 – 10 потужних вибухів. Вибухи у Борисоглібську: дивіться відео Крім того, система моніторингу NASA зафіксувала пожежу в районі військового аеродрому "Борисоглібськ".
Дрони масовано атакували Саратовську область: під ударом аеродром "Енгельс"
ППО працювало в Ростовській області
Під ударом БпЛА опинилася Чувашія
Через загрозу БпЛА в низці аеропортів вводили обмеження
БпЛА атакували Ленінградську область
Дрони атакували Воронежську область
БпЛА здійснили масовано атаку на Енгельс Саратовської області. Вони летіли в напрямку аеродрому бортів стратегічної авіації Росії.
За попередньою інформацією, в місті пролунало близько 10 вибухів.
Губернатор області заявив про нібито пошкодження житлових будинків в Енгельсі і Саратові.
Дрони атакували Енгельс: дивіться відео
Губернатор Ростовської області повідомив, що ППО нібито відбили атаку БпЛА в Чортковському районі.
У ніч на 5 липня БпЛА також навідалися в Чувашію. За повідомленнями місцевих, один дрон нібито збили над Чебоксарами.
Над Чувашією помітили БпЛА: дивіться відео
Повідомляють, що неподалік Чебоксар пролунало близько 6 вибухів. Також є влучання у самому місті.
Дрони атакували Чебоксари: дивіться відео
В пітерському аеропорту Пулково після введення плану "Килим" через загрозу БпЛА затримали понад 50 рейсів, частину скасували.
Затримано також ряд міжнародних рейсів – до Дубая, Алмати, Ташкента і Хургади.
В Росавіації також повідомили, що тимчасові обмеження вводили в аеропорту Саратова.
Губернатор Ленінградської області повідомив, що ППО нібито відбивають атаку БпЛА в регіоні.
За його словами, безпілотник було буцімто збито в Гатчинському окрузі.
У Борисоглібську Воронезької області дрони атакували військовий аеродром у складі ВКС Росії, на якому базується 160 навчальний авіаційний полк.
Основні навчально-бойові літаки:
Також є інформація, що на аеродромі можуть перебувати Су-30, Су-34 та Су-35.
За повідомлення місцевих жителів, близько 2 години ночі в небі пролунали 8 – 10 потужних вибухів.
Вибухи у Борисоглібську: дивіться відео
Крім того, система моніторингу NASA зафіксувала пожежу в районі військового аеродрому "Борисоглібськ".