Про те, в яких регіонах Росії лунали вибухи, які цілі атакували БпЛА та наслідки – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росію у ніч на 4 липня атакували дрони, схожі на "Шахеди"

06:54, 5 липня

Дрони масовано атакували Саратовську область: під ударом аеродром "Енгельс"

БпЛА здійснили масовано атаку на Енгельс Саратовської області. Вони летіли в напрямку аеродрому бортів стратегічної авіації Росії.

За попередньою інформацією, в місті пролунало близько 10 вибухів.

Губернатор області заявив про нібито пошкодження житлових будинків в Енгельсі і Саратові.

Дрони атакували Енгельс: дивіться відео

06:44, 5 липня

ППО працювало в Ростовській області

Губернатор Ростовської області повідомив, що ППО нібито відбили атаку БпЛА в Чортковському районі.

06:40, 5 липня

Під ударом БпЛА опинилася Чувашія

У ніч на 5 липня БпЛА також навідалися в Чувашію. За повідомленнями місцевих, один дрон нібито збили над Чебоксарами.

Над Чувашією помітили БпЛА: дивіться відео

Повідомляють, що неподалік Чебоксар пролунало близько 6 вибухів. Також є влучання у самому місті.

Дрони атакували Чебоксари: дивіться відео

06:36, 5 липня

Через загрозу БпЛА в низці аеропортів вводили обмеження

В пітерському аеропорту Пулково після введення плану "Килим" через загрозу БпЛА затримали понад 50 рейсів, частину скасували.

Затримано також ряд міжнародних рейсів – до Дубая, Алмати, Ташкента і Хургади.

В Росавіації також повідомили, що тимчасові обмеження вводили в аеропорту Саратова.

06:31, 5 липня

БпЛА атакували Ленінградську область

Губернатор Ленінградської області повідомив, що ППО нібито відбивають атаку БпЛА в регіоні.

За його словами, безпілотник було буцімто збито в Гатчинському окрузі.

06:22, 5 липня

Дрони атакували Воронежську область

У Борисоглібську Воронезької області дрони атакували військовий аеродром у складі ВКС Росії, на якому базується 160 навчальний авіаційний полк.

Основні навчально-бойові літаки:

  • Су-25;
  • Як-130.

Також є інформація, що на аеродромі можуть перебувати Су-30, Су-34 та Су-35.

За повідомлення місцевих жителів, близько 2 години ночі в небі пролунали 8 – 10 потужних вибухів.

Вибухи у Борисоглібську: дивіться відео

Крім того, система моніторингу NASA зафіксувала пожежу в районі військового аеродрому "Борисоглібськ".