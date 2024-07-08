Сейчас соотношение этих ударов в пользу России, однако украинские защитники движутся к паритету. Это 24 Каналу объяснил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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В России "нарисовываются" проблемы

Иван Ступак отметил, что площадь складских помещений в Воронежской области составляет примерно 9 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, на этих складах размещались ракеты земля-воздух, земля-земля, артиллерийские, танковые снаряды и множество патронов к стрелковому оружию.

Судя по той повторной детонации, у России "нарисовываются" определенные проблемы с поставками вооружения в свои войска. Не могу сказать, на какой период времени, будет ли это на неделю, или на два месяца, или на полгода. Но судя по объемам, будут определенные сложности в логистике. Потому что эти боеприпасы шли непосредственно на войну в Украину,

– сказал он.

Украина движется к паритету

Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что регулярно прилетает и на украинские объекты. Силы ПВО сбивают примерно 94% процента вражеских дронов. 6% – это примерно десятки, две сотни беспилотников, которые мы не сбиваем. К сожалению, они прилетают очень серьезно, попадают в различные объекты.

В частности, россияне активно бьют по местам вероятной сборки, производства беспилотников, комплектующих к ним. В частности, MAGURA, Sea Baby и так далее.

К сожалению, соотношение ударов пока в пользу России. Дело в том, что территория Украины меньше, поэтому она простреливается. Захватчики выпускают дроны по всей территории нашей страны.

К сожалению, наши беспилотники пока могут достичь отметки до 2 тысяч километров. Вся остальная территория России находится под "стеклянным куполом". Пока по ним не прилетает. Поэтому если брать математически, то, к сожалению, коэффициент не в нашу пользу. Мы стараемся двигаться к паритету,

– отметил Ступак.

Детонация склада боеприпасов в Воронежской области: коротко

В ночь на 7 июля в Воронежской области прозвучали мощные взрывы. Столб дыма после пожара на складе с боеприпасами видно за десятки километров. Склад расположен в селе Сергеевка в Панинском районе Воронежской области. Взрывы были настолько мощными, что в регионе объявили чрезвычайное положение и готовили население к эвакуации.