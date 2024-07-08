Наразі співвідношення цих ударів на користь Росії, однак українські захисники рухаються до паритету. Це 24 Каналу пояснив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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У Росії "намальовуються" проблеми

Іван Ступак зазначив, що площа складських приміщень у Воронезькій області складає приблизно 9 тисяч квадратних метрів. За попередньою інформацією, на цих складах розміщувалися ракети земля-повітря, земля-земля, артилерійські, танкові снаряди та безліч набоїв до стрілецької зброї.

Судячи з тієї повторної детонації, у Росії "намальовуються" певні проблеми з постачанням озброєння до своїх військ. Не можу сказати, на який період часу, чи це буде на тиждень, чи на два місяці, чи на пів року. Але судячи з обсягів, будуть певні складнощі у логістиці. Бо ці боєприпаси йшли безпосередньо на війну в Україну,

– сказав він.

Україна рухається до паритету

Ексспівробітник СБУ підкреслив, що регулярно прилітає і на українські об'єкти. Сили ППО збивають приблизно 94% відсотки ворожих дронів. 6% – це приблизно десятки, дві сотні безпілотників, які ми не збиваємо. На жаль, вони прилітають дуже серйозно, влучають у різноманітні об'єкти.

Зокрема, росіяни активно б'ють по місцях ймовірного складання, виробництва безпілотників, комплектуючих до них. Зокрема, MAGURA, Sea Baby і так далі.

На жаль, співвідношення ударів наразі на користь Росії. Річ у тім, що територія України менша, тому вона прострілюється. Загарбники випускають дрони по всій території нашої країни.

На жаль, наші безпілотники поки що можуть досягнути позначки до 2 тисяч кілометрів. Вся решта території Росії перебуває під "скляним куполом". Поки по них не прилітає. Тому якщо брати математично, то, на жаль, коефіцієнт не на нашу користь. Ми намагаємось рухатись до паритету,

– зауважив Ступак.

Детонація складу боєприпасів у Воронезькій області: коротко

У ніч на 7 липня у Воронезькій області пролунали потужні вибухи. Стовп диму після пожежі на складі з боєприпасами видно за десятки кілометрів. Склад розташований у селі Сергіївка у Панінському районі Воронезької області. Вибухи були настільки потужними, що в регіоні оголосили надзвичайний стан та готували населення до евакуації.