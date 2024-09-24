Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что под бомбежкой оказались именно жилые районы.
Смотрите также ГУР освободило Волчанский агрегатный завод на Харьковщине, – источники
Первые последствия атаки на Харьков
После 15:20 24 сентября оккупанты начали наносить по Харькову удары КАБами.
Сейчас удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушений собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города,
– сообщил Терехов.
По предварительной информации, КАБы попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.
По состоянию на 15:55 было известно о 5 пострадавших. По словам главы ОГА Олега Синегубова, под завалами есть люди.
Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек – прямое попадание,
– написал председатель ОГА Синегубов.
Впоследствии городской голова написал, что в результате этой атаки есть погибшие.
По предварительной информации, что требует подтверждения, к сожалению, есть погибшие,
– заявил Терехов.
По словам Терехова, в Киевском районе в жилом доме этажи сложились с восьмого по третий. Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.
Подтвержденная информация о погибших
По состоянию на 16:16 официально подтвердили смерть трех человек и 15 раненых. Однако их количество еще может возрасти, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.