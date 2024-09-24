Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что под бомбежкой оказались именно жилые районы.

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Первые последствия атаки на Харьков

После 15:20 24 сентября оккупанты начали наносить по Харькову удары КАБами.

Сейчас удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушений собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города,

– сообщил Терехов.

По предварительной информации, КАБы попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

По состоянию на 15:55 было известно о 5 пострадавших. По словам главы ОГА Олега Синегубова, под завалами есть люди.

Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек – прямое попадание,

– написал председатель ОГА Синегубов.

Впоследствии городской голова написал, что в результате этой атаки есть погибшие.

По предварительной информации, что требует подтверждения, к сожалению, есть погибшие,

– заявил Терехов.

По словам Терехова, в Киевском районе в жилом доме этажи сложились с восьмого по третий. Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Подтвержденная информация о погибших

По состоянию на 16:16 официально подтвердили смерть трех человек и 15 раненых. Однако их количество еще может возрасти, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.