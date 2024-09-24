Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що під бомбардуванням опинилися саме житлові райони.

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Наслідки атаки на Харків

Після 15:20 24 вересня окупанти почали завдавати ударів КАБами.

Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста,

– повідомив Терехов.

За попередньою інформацією, КАБи поцілили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.