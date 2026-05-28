Россия хочет переговоров: в ЦПД рассказали, на кого рассчитаны пугалки о постоянных ударах по Киеву

В последние дни в России особенно активно угрожают Украине и рассказывают о "системных ударах" по Киеву. Это часть одного из планов Кремля.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что это типичная информационная атака со стороны России. Враг пытается повлиять на жителей крупных городов.

Чего добиваются в России?

По словам Коваленко, информационная атака рассчитана на жителей крупных украинских городов, чтобы они стимулировали власть пойти на капитуляцию. Это ничем не отличается от того, что они делали раньше. Там так же угрожали, а потом били ракетами и дронами по Украине.

Вполне вероятно, что таким образом россияне хотят на своих условиях восстановить переговорный процесс. Значительных успехов на фронте у врага сейчас нет, поэтому они ищут альтернативные варианты достичь своих целей. Однако россияне осознают, что окно возможностей для них закрывается.

Украина преломляет ситуацию на фронте. Говорили о "частичной мобилизации" 100 тысяч россиян. Она даст им еще несколько месяцев войны с теми потерями, которые они несут. Но кардинально ситуация не изменится. Они хотят еще попробовать заскочить в переговорный процесс с ультиматумами и повлиять на Трампа, чтобы он призвал Украину тоже начать такие переговоры,

– отметил Коваленко.

Что известно об угрозах России?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марком Рубио заявил, что россияне собираются нанести "системные и последовательные" удары по центрам принятия решений в Киеве и другим объектам, которые использует украинская армия. При этом на протяжении всей полномасштабной войны Россия регулярно атакует Киев и другие украинские города.

Накануне этого заявления Россия осуществила очередной массированный ракетный удар по Украине. Враг даже запустил две ракеты "Орешник". Одна из них упала на временно оккупированных территориях, другая – ударила по гаражам в Белой Церкви.