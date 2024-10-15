Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

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Зачем Россия бьет по портовым районам

По состоянию на 14 октября, по подсчетам специалистов ISW, российские войска в четвертый раз с 5 октября нанесли удар по гражданским судам, пришвартованным в украинских портах.

Это часть явной российской кампании ударов, которая нацелена на портовые районы "с целью подорвать украинский зерновой коридор, испортить международную поддержку Украины и подтолкнуть Украину к преждевременным переговорам", пишут в Институте изучения войны.

Там напомнили, что в Одесской ОГА сообщили, что российские войска нанесли удар баллистической ракетой по Одесскому порту днем 14 октября, попав в гражданские суда NS Moon под флагом Белиза и сухогруз Optima под флагом Палау, а также в портовую инфраструктуру и зерновой склад.

Официальные лица заявили, что российские удары 7 октября уже нанесли ущерб Optima. Украинские источники сообщили, что российские силы в последнее время наносили удары по гражданским судам, пришвартованных в Одесском порту в ночь с 5 на 6 октября, а также 7 и 9 октября.

В ISW пишут, что российские ультранационалистические блогеры отреагировали на удар 9 октября риторикой, поддерживающей существующие нарративы Кремля, направленные на подрыв доверия к зерновому коридору, а также пытаясь оправдать этот удар.

Российские милблогеры прямо призывали к дальнейшим российским ударам по украинской зерновой инфраструктуре, гражданских судах в украинских портах и других целях, которые бы еще больше ухудшили экономический потенциал Украины.

ISW недавно оценила, что российские удары по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора почти наверняка направлены на подрыв уверенности Запада в способности Украины обеспечить и защитить коридор, повлиять на текущие западные дискуссии о долгосрочной поддержке Украины и помешать Украине выжить экономически во время войны,

– говорится в отчете.