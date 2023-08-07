Также захватчики могут использовать любые способы атак прифронтовых территорий. Об этом заявила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Гуменюк, следует понимать, что враг продолжает нас терроризировать. В то же время нужно помнить о мощности атак оккупантов и необходимости переходить в укрытие.

Гуменюк отметила, что, скорее всего, учитывая то, что сейчас ни одного ракетоносителя нет, оккупанты переснаряжаются и им нужно определенное время для того, чтобы сладить свои действия с авиацией.

Пару дней мы можем говорить о том, что они могут использовать либо баллистические угрозы, либо любые способы атак прифронтовых территорий. Ракетный и дроновый террор сейчас на определенной паузе,

– подчеркнула она.

Угроза новых атак очень высокая

На днях Наталья Гуменюк заявляла, что угроза ракетных атак остается на достаточно высоком уровне. Поскольку противовоздушная оборона может не сразу заметить пуски на подлодке, времени на реагирование остается очень мало. Поэтому в ближайшие дни нужно учитывать воздушные тревоги.

Также враг может готовиться к мощным атакам на будущее. Так, видно, что оккупанты начинают подтягивать стратегическую авиацию и готовят к определенным маневрам. Кроме того, враг пытается подтянуть уровень обстрелов по правобережью. Но количество снарядов у них меньше, и они испытывают снарядный голод.

По словам Гуменюк, вполне вероятно усиление присутствия ракетоносителей в море за 2 – 3 часа. Однако в пунктах базирования они абсолютно готовы и вывод может состояться в течение часа.