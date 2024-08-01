В то же время говорить о стратегических масштабах нанесения ущерба противнику, по мнению военного эксперта Владислава Селезнева, которым он поделился с 24 Каналом, еще рано. Однако эти удары уже оказывают мощный эффект, заставляя россиян перебрасывать системы ПВО на более приоритетные направления. Тем самым они оставляют определенные регионы "оголенными" перед угрозой ударов украинскими дронами.

К теме Силы обороны ударили по нефтебазе "Полевая" в Курской области России: зафиксированы мощные взрывы

Должны использовать эти рычаги

Враг усиленно защищает стратегические объекты, принадлежащие министерству обороны – аэродромы, командные пункты, пусковые установки ПВО и т. д.

Однако в меньшей степени он охраняет нефтяные базы, терминалы, НПЗ, и мы этим пользуемся. Происходят удары по нефтяным объектам, что приводит к потере россиян возможности заблаговременно и бесперебойно поставлять горюче-смазочные материалы для своей армии,

– пояснил военный эксперт.

Дроновые атаки Украины очень важны, особенно в то время, когда западные партнеры не спешат предоставить нам разрешения по применения их оружия по объектам энергетической генерации на территории России.

Поэтому, по его мнению, мы должны использовать рычаги огневого воздействия, которые предоставляют предприятия оборонного комплекса Украины, в частности, дроны.

Наши беспилотники способны преодолевать расстояние 1800 километров – это рекордные показатели. По сообщению украинской разведки, один из наших ударных дронов "посетил" аэродром "Оленья" в Мурманской области, где сосредоточена львиная доля российских Ту-95МС,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Украинским силам на аэродроме "Оленья" удалось поразить два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 с бортовыми номерами – борт №33 и борт №31. Соответственно борт №33 получил пробоины верхней части фюзеляжа, а борт №31 – определенные повреждения.

Тенденция очень обнадеживающая

Пока рано говорить о стратегических масштабах ущерба, который наносят удары украинских дронов по вражеской энергетической структуре. Сегодня Украине не хватает ресурсов, чтобы масштабировать изготовление ударных дронов.

Однако тенденция очень обнадеживающая. Эти удары побуждают врага решать, направлять системы ПВО на защиту передней линии своей обороны, защищать военно-стратегические объекты или выделять часть систем ПВО, чтобы охранять ключевые элементы топливно-энергетического комплекса,

– отметил Владислав Селезнев.

Этих объектов немало, а ресурсов у россиян по системам ПВО и ПРО не хватает. Они уже сейчас передислоцируют большую часть этого оборудования из Зауралья, северо-западных регионов России. Поэтому, в частности, Ленинградская и Мурманская области остались почти без защиты.

"Украинские разведчики и партизаны ищут слабые места в российской системе ПВО для того, чтобы следующие атаки украинских дронов были максимально эффективными", – подчеркнул он.