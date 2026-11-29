Беседа состоялась в ходе визита украинской делегации в Германию, где глава немецкого министерства обороны выразил серьезную озабоченность действиями военных. Как пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники, удары по целям в Балтийском море сопряжены со значительным риском эскалации. Кроме того, подобные операции происходят на фоне опросов, которые фиксируют снижение уровня поддержки Украины среди немецких граждан.

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Разногласия в Бундестаге по поводу операций ВСУ

Немецкие политики разделились в оценках таких действий Киева. Пресс-секретарь фракции Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики подчеркнул необходимость соблюдать максимальную осторожность в регионе.

"Мы поддерживаем Украину, которая защищается от российской агрессии. В то же время во время военных операций в Балтийском регионе требуется особая осторожность. Необходимо сохранить безопасность прибрежных государств и свободу судоходства– заявил Адис Ахметович.

В то же время представители оппозиционного блока ХДС/ХСС выступили в защиту действий сил обороны. В частности, спикер фракции по вопросам внешней политики Юрген Гардт поддержал право Украины на атаки на вражеские суда с оружием. В свою очередь председатель комитета по вопросам обороны предостерег от попыток сдерживать Киев.

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"Вот кто сейчас публично призывает Киев к сдержанности, посылает неверный сигнал и рискует предоставить агрессору безопасное пространство для его военной логистики",

– подчеркнул Томас Ревекамп.

Удар по судну "Спарта II"

21 ноября украинские военные нанесли удар по российскому грузовому судну "Спарта II" в Финском заливе. Президент Владимир Зеленский подтвердил факт атаки и отметил, что судно перевозило оружие, поэтому было законной целью, хотя операция и вызвала определенное беспокойство у партнеров.

Ранее в Берлине уже вы предупреждали Украину о географическом расширении войны ь после ударов по судам РФ в Средиземном и Балтийском морях.