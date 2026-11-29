Розмова відбулася під час візиту української делегації до Німеччини, де очільник німецького оборонного відомства висловив серйозне занепокоєння діями військових. Як пише Spiegel з посиланням на власні джерела, удари по цілях у Балтиці несуть значний ризик ескалації. Крім того, подібні операції відбуваються на тлі опитувань, які фіксують зниження схвалення підтримки України серед німецьких громадян.

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Розбіжності в Бундестазі щодо операцій ЗСУ

Німецькі політики розділилися в оцінках таких дій Києва. Речник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини із зовнішньої політики наголосив на потребі зберігати максимальну обачність у регіоні.

Ми підтримуємо Україну, яка захищається від російської агресії. Водночас під час військових операцій у Балтійському регіоні потрібна особлива обережність. Необхідно зберегти безпеку прибережних держав і свободу судноплавства– заявив Адіс Ахметович.

Водночас представники опозиційного блоку ХДС/ХСС виступили на захист дій сил оборони. Зокрема, речник фракції із зовнішньої політики Юрґен Гардт підтримав право України атакувати ворожі транспорти зі зброєю. Своєю чергою голова комітету з питань оборони застеріг від спроб стримувати Київ.

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"Той, хто зараз публічно закликає Київ до стриманості, надсилає неправильний сигнал і ризикує надати агресору безпечний простір для його військової логістики",

– наголосив Томас Рьовекамп.

Удар по судну "Спарта II"

21 листопада українські військові завдали удару по російському вантажному судну "Спарта II" у Фінській затоці. Президент Володимир Зеленський підтвердив факт атаки та зазначив, що борт перевозив зброю, тому був законною ціллю, хоча операція й викликала певне занепокоєння партнерів.

Раніше в Берліні вже застерігали Україну від географічного розширення війни після ударів по суднах РФ у Середземному та Балтійському морях.