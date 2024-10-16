Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.

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Украина и Великобритания обсудили удары вглубь России

Главнокомандующий ВСУ проинформировал Тони Радакина об актуальной стратегической обстановке и организации отпора российской вооруженной агрессии против Украины на определенных участках фронта.

Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы,

– сообщил Сырский.

По его словам, основными направлениями украинско-британского военного сотрудничества являются поставки вооружения, подготовка личного состава и повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения.

Обратил внимание моего британского коллеги на циничные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления российских войск, ракетно-авиационные удары по критической инфраструктуре Украины, не избирательность массированных бомбардировок гражданских объектов,

– добавил Сырский.

К слову, ранее стало известно, что Владимир Зеленский представит План победы Украины Верховной Раде в среду, 16 октября. Однако Михаил Подоляк заявил, что президент расскажет не все о Плане победы.