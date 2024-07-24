Сейчас Германия не планирует менять свое решение об отказе в передаче Украине дальнобойных ракет и о разрешении наносить удары немецким оружием вглубь России. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал на пресс-конференции в Берлине.

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Шольц высказался об ударах по России

По словам Шольца, все решения немецкого правительства принимаются с учетом недопущения эскалации со стороны России.

Чтобы война между Россией и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО,

– подчеркнул он в контексте того, какие типы оружия Германия передает Украине.

Частичное снятие запрета на удары по приграничной територии канцлер объяснил тем, что из-за наступления российской армии на Харьковском направлении "необходимо было что-то срочно делать". Политик добавил, что тогда нельзя было позволить России использовать границу как защитную ширму для массированных атак на крупный украинский город.

Мы очень четко заявили: мы не будем нашими самолетами, ракетами обстреливать Россию, мы также не будем посылать (в Украину, – 24 Канал) наших солдат,

– подытожил канцлер Германии.

В то же время ФРГ продолжит всячески поддерживать Украину всем необходимым и так долго, как потребуется.

К слову, ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство нуждается в разрешениях на удары вглубь по России дальнобойным оружием. Это поможет уничтожить российские аэродромы, откуда взлетают самолеты, которые запускают ракеты.