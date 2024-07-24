Наразі Німеччина не планує змінювати своє рішення щодо відмови у передачі Україні далекобійних ракет та щодо дозволу завдавати ударів німецькою зброєю вглиб Росії. Про це канцлер ФРН Олаф Шольц сказав на пресконференції у Берліні.

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Шольц висловився про удари по Росії

За словами Шольца, всі рішення німецького уряду ухвалюються з огляду на недопущення ескалації з боку Росії.

Щоб війна між Росією і Україною не перетворилась на війну між Росією і НАТО,

– наголосив він у контексті того, які типи зброї Німеччина передає Україні.

Часткове зняття заборони на удари по прикордонню канцлер пояснив тим, що через наступ російської армії на Харківському напрямку "необхідно було щось терміново робити". Політик додав, що тоді не можна було дозволити Росії використовувати кордон як захисну ширму для масованих атак на велике українське місто.

Ми дуже чітко заявили: ми не будемо нашими літаками, ракетами обстрілювати Росію, ми також не будемо посилати (в Україну, – 24 Канал) наших солдатів,

– підсумував канцлер Німеччини.

Водночас ФРН продовжить всіляко підтримувати Україну всім необхідним і так довго, як буде потрібно.

До слова, раніше Володимир Зеленський наголосив, що наша держава потребує дозволів на удари вглиб по Росії далекобійною зброєю. Це допоможе знищити російські аеродроми, звідки злітають літаки, які запускають ракети.