Журналисты Politico отмечают, что эти слова Министра обороны США является "дипломатическим отказом" в просьбе Украины отменить ограничения на удары вглубь страны-агрессора.

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Что означали слова Остина относительно ударов вглубь России

Во время пресс-конференции с журналистами на немецкой авиабазе "Рамштайн" Ллойд Остин отметил, что "нет ни одной возможности, которая сама по себе будет решающей в этой кампании", имея в виду войну против Украины.

У нас была такая дискуссия о танках, у нас была эта дискуссия о других возможностях,

– сказал глава Пентагона.

В то же время он отметил, что есть много целей в России, но у украинской армии "есть много возможностей по БПЛА и других вещей для поражения этих целей".

В материале говорится, что слова Остина являются "дипломатическим отказом" по просьбе Зеленского и его нового министра иностранных дел Андрея Сибиги позволить удары западным оружием глубже внутри России, поскольку Кремль продолжает терроризировать гражданские цели в Украине с баз в России.

Зеленский также утверждал, что достижения Киева в Курской области России изменили ход войны.

В своей предыдущей речи в "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин подтвердил приверженность Америки решению критических потребностей Украины, заявив, что Соединенные Штаты "сфокусированы" на поддержке Украины. Непосредственно обращаясь к Владимиру Зеленскому, Остин выразил солидарность, сказав: "Мы слышим вашу неотложность. И мы ее разделяем".

Накануне встречи в "Рамштайн" администрация Байдена объявила о выделении дополнительных 250 миллионов долларов США на помощь Украине в сфере безопасности. Тем временем министр обороны Великобритании Джон Гили пообещал выделить 212 миллионов фунтов стерлингов на закупку 650 новых многоцелевых ракет. Высокопоставленный представитель британского правительства на условиях анонимности сообщил, что целью является начало поставок этих ракет до конца года.