Президент Джо Байден отметил, что США уже прорабатывают вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России. У Путина тем временем убеждены, что, мол, Киев уже получил разрешение на применение дальнобойного оружия, а сейчас "это пытаются формализовать" через СМИ.

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"Запад все больше вовлекается в конфликт"

Так, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отметил пропагандистскому изданию, что США уже приняли решение разрешить Украине бить по России ATACMS.

Привлечение США и стран Европы к конфликту, по его словам, носит прямой характер, каждый новый шаг ее повышает.

"Сама "сво" является ответом на возможные удары вглубь России", – заявил Песков.

К слову, аналитики оценили, куда смогут бить ВСУ, если США таки снимут ограничения на удары вглубь страны-агрессора. Сейчас Украина имеет баллистические ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров, что позволяет достать объекты в районах Смоленска и Липецка. США планируют передать Киеву крылатые ракеты AGM-158 JASSM с дальностью до 370 километров, что позволит атаковать Новороссийск и объекты в районе Краснодара.