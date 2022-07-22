Отважные воины ВСУ мощными ударами по российским оккупантам на острове Змеиный и "вышках Бойко" заставили россиян делать "жест доброй воли" для спасения остатков своих подразделений бегством. Враг отошел далеко от наших берегов и угрожает только ракетными обстрелами.

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"Вышки Бойко" до сих пор пылают

Как показывают спутниковые фото, "вышки Бойко" до сих пор ярко пылают. Очевидно, россиянам не хватает ни ресурсов, ни навыков, чтобы справиться с огнем.

"Вышки Бойко" до сих пор ярко горят / Фото из твиттера Brady Africk

Война россии с Украиной: последние события

российские приспешники в Приднестровье начали кричать о присоединении к россии. Молдавия уже отреагировала на провокацию противника.

Спикер Европола озвучил информацию, что из Украины якобы осуществляется контрабанда оружия. Секретарь СНБО Алексей Данилов попросил официальных должностных лиц Европола предоставить факты, подтверждающие заявления о подобных случаях. Ранее стало известно, что россияне бросают большие ресурсы на то, чтобы подорвать отношения Украины с партнерами и уменьшить количество оружия, которое они нам предоставляют.

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