Член совета федерации россии ольга ковитиди цинично заявила, как кремль будет расценивать удары Вооруженных Сил Украины по оккупированной Херсонщине, Донетчине и другим территориям после проведения там так называемых референдумов.

К теме "Срочное" обращение путина, мобилизация в россии и "референдумы": эксклюзив с Подоляком

Удары по оккупированным территориям – "удары по россии"

В настоящее время часть Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей под контролем российских захватчиков. В последние дни внезапно кремль снова заговорил о проведении на этих украинских землях псевдореферендумов. Если россии в своем законодательстве удастся закрепить статус этих территорий как "своих", то удары по ним ВСУ будут восприниматься как "посягательство на территориальную целостность" государства-террориста.

Любые проявления военной агрессии Украины после объявления результатов псевреферендумов должны быть расценены как открытая агрессия против мирного населения россии с последующим суровым наказанием всех виновных,

– заявила член совета федерации ковитиди.

Обратите внимание! Ольга ковитиди одна из инициаторов поправок к российскому законопроекту о "мобилизации" и "военном положении". Известно, что государственная дума россии приняла 20 сентября этот закон в 3 чтении. Однако пока кремль не объявляет массовую мобилизацию.

Как реагировать на маразматические заявления россии

Недавно советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на неадекватные заявления медведева. По его словам, бывший президент россии "сидит на препаратах" и делает громкие заявления, которые ни к чему не приведут.

Также он отметил, что международное право имеет большую силу, чем законодательство россии. Поэтому Крым не является частью государства-агрессора, а оккупированной территорией. В случае присоединения после так называемого референдума других украинских земель к россии это решение, согласно мировым законам и нормам, будет считаться неправовым.

Сергей Гайдай о незаконных действиях россии

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своей пресс- конференции говорил, что россия будет пытаться закрепить статус оккупированных территорий как "российских". По его мнению, россия ищет повод, чтобы объявить мобилизацию по всей территории государства.

Если, "по законодательству", путин будет считать украинские территории "своими", у него будут все основания, чтобы забирать всех поголовно мужчин на фронт и определить наконец, что это не "специальная операция", а война.

Достойно внимания – россия скрывает поражение на Харьковщине: смотрите видео