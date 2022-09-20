Членкиня ради федерації росії ольга ковітіді цинічно заявила, як кремль розцінюватиме удари Збройних Сил України по окупованій Херсонщині, Донеччині та інших територіях після проведення на них так званих референдумів.

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Удари по окупованих територіях – "удари по росії"

Наразі частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей під контролем російських загарбників. В останні дні раптово кремль знову заговорив про проведення на цих українських землях псевдореферендумів. Якщо росії у своєму законодавстві вдасться закріпити статус цих територій як "своїх", то удари по них ЗСУ сприйматимуться як "посягання на територіальну цілісність" держави-терористки.

Будь-які прояви військової агресії України після оголошення результатів псевреферендумів мають бути розцінені як відкрита агресія проти мирного населення росії з наступним суворим покаранням усіх винних,

– заявила членкиня ради федерації ковітіді.

Зверніть увагу! Ольга ковітіді одна з ініціаторок поправок до російського законопроєкту про "мобілізацію" та "воєнний стан". Відомо, що державна дума росії ухвалила 20 вересня цей закон у 3 читанні. Однак поки кремль не оголошує масову мобілізацію.

Як реагувати на маразматичні заяви росії

Нещодавно радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на неадекватні заяви мєдвєдєва. За його словами, колишній президент росії "сидить на препаратах" і робить гучні заяви, які ні до чого не призведуть.

Також він зазначив, що міжнародне право має більшу силу, аніж законодавство росії. Тому Крим не є частиною держави-агресорки, а окуповано територією. У разі приєднання після так званого референдуму інших українських земель до росії, це рішення, згідно зі світовими законами та нормами, буде вважатися не правовим.

Сергій Гайдай про незаконні дії росії

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй пресконференції говорив, що росія намагатиметься закріпити статус окупованих територій як "російських". На його думку, росія шукає привід, аби оголосити мобілізацію по всій території держави.

Якщо, "за законодавством", путін вважатиме українські території "своїми", він матиме усі підстави, щоб забирати усіх поголівно чоловіків на фронт і визначити нарешті, що це не "спеціальна операція", а війна.

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