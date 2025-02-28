Такие риски несут действия правительства, – сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Обратите внимание Не удешевление на 30%, а дефицит и подорожание: какие риски от ручного регулирования цен на лекарства

Речь идет об изменениях в закон "О лекарственных средствах" и постановление Кабмина во исполнение решения СНБО для регулирования фармацевтического рынка и обеспечения прозрачного ценообразования на лекарственные средства. Если не изменить хотя бы постановление правительства, последствия могут стать критическими.

Местных производителей будут ограничивать в цене на их продукцию. Они теперь будут обязаны продавать лекарства по самой низкой цене из имеющихся в соседних (референтных странах). Фактически они будут конкурировать с азиатскими мануфактурами, которые работают в значительно лучших условиях.

Дистрибьюторам прописали квоты – 20% в одни руки. Такой подход является очевидно бессмысленным, ведь на текущем рынке есть два поставщика, которые обслуживают 90% рынка, а остальные дистрибьюторов совокупно работают на 10% рынка. Понятно, что склады, логистика, ресурсы распределены соответствующим образом. Теперь дистрибьюторы с 90% рынка смогут обслуживать только 40% заказов.

Установление максимальной наценки в 8% для дистрибьюторов может привести к исчезновению тех поставщиков, которые еще остались на рынке. Этой наценки не хватит на импортеров, которые возят свои и чужие лекарства, первичных дистрибьюторов, которые аккумулируют эти лекарства, и вторичных дистрибьюторов, которые у них покупают лекарства, и перепродают аптекам. А там, где наценки недостаточно, лекарства никто не возит.

Каталог цен и запрет обращения лекарств, если их цена выше референтной, на практике будут означать исчезновение до 40% предложений лекарств, в основном импортных. С рынка уйдут известные иностранные производители, еще и заберут не только оригинальные препараты, но и свои генерики. Государство просто запретило ввоз лекарств по цене, которую оно будет считать "неправильной", ведь именно государство будет выбирать страны для сравнения.

Чиновники также запретили производителям финансировать аптеки, и фактически оставили аптеки без средств для развития. И здесь у ритейла выход только один – сокращать расходы. Так что, есть риски закрытия дотационных и малорентабельных аптек (села и небольшие городки).

В итоге эти действия для украинского потребителя будут означать сокращение наполовину текущего ассортимента: лекарства, что останутся, будут относиться к категории самых дешевых, но и не качественных. Имеющихся лекарств будет меньше, и найти их можно будет даже не во всех оставшихся аптеках,. Сейчас не поздно изменить постановление Кабмина и хотя бы вернуть маркетинговые платежи для не рецептурных препаратов.