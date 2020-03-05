Удивительно: в Виннице уже зацвели сакуры – видео
Сакуры в Виннице зацвели на месяц раньше своего привычного периода цветения. А все из-за слишком теплой зимы.
Японские вишни на улице Порика зацвели третьего марта, когда на улице была температура +13 +15 градусов. Как пишет 33 канал, цветение в начале марта стал рекордным.
Прогноз погоды на 5 марта: непогода разделит Украину пополам
В 2019-м первое цветение японской вишни зафиксировали 6 апреля, что на месяц дольше чем сейчас.
Винницкой аллеи сакур уже четыре года: ее высадили в 2016 году.
В Виннице уже зацвели сакуры – смотрите видео
Где можно посмотреть на цветущие сакуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии