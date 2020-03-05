Удивительно: в Виннице уже зацвели сакуры – видео

Сакуры в Виннице зацвели на месяц раньше своего привычного периода цветения. А все из-за слишком теплой зимы.

Японские вишни на улице Порика зацвели третьего марта, когда на улице была температура +13 +15 градусов. Как пишет 33 канал, цветение в начале марта стал рекордным.

Прогноз погоды на 5 марта: непогода разделит Украину пополам

В 2019-м первое цветение японской вишни зафиксировали 6 апреля, что на месяц дольше чем сейчас.

Винницкой аллеи сакур уже четыре года: ее высадили в 2016 году.

В Виннице уже зацвели сакуры – смотрите видео

Где можно посмотреть на цветущие сакуры