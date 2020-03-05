Дивовижно: у Вінниці вже зацвіли сакури – відео
Сакури у Вінниці зацвіли на місяць раніше свого звичного періоду квіту. А все через надто теплу зиму.
Японські вишні на вулиці Порика зацвіли третього березня, коли на вулиці була температура +13 +15 градусів. Як пише 33 канал, цвіт на початку березня став рекордним.
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У 2019-ому перше цвітіння японської вишні зафіксували 6 квітня, що на понад місяць довше цьогорічного.
Вінницькій алеї сакур вже чотири роки: її висадили у 2016 році.
У Вінниці вже зацвіли сакури – дивіться відео
Де можна подивитися на квітучі сакури
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