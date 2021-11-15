На Волыни избавляются от старых плохих привычек – курить и мусорить. Получается как будто неплохо, ведь пример показывают дети. Что на практике значит быть экообщиной – узнавайте в программе.

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Школьник ведет необычный экоблог

Матвей Сергийчук – четвероклассник, который ведет необычный блог ютубе. В нем мальчик рассказывает о компостировании.

Я очень люблю природу. И в последнее время очень полюбил компостирование. Я хотел, чтобы все любили природу и компостирование, поэтому и создал канал,

– рассказал школьник.

О здоровой альтернативе сожжению сухой травы и листьев Матвей узнал у себя в школе. Так и появилось екохобби.

Разумная экологическая община

Компостирование, раздельный сбор отходов и формирование экологической осознанности – 3 основных направления, над которыми работает Боратин, чтобы внедрить концепцию "умной экологической общины".



На ютубе мальчик рассказывает, как сделать компостер / Фото 24 канала

Боратинская община – это 24 села неподалеку от Луцка. Всего в них проживает более 18 тысяч человек. Каждую весну и каждую осень в украинских селах жгут сухие траву и листья. Люди дышат ядовитым дымом сами и отравляют жизнь соседним семьям.



Боратинская община состоит из 24 сел возле Луцка / Фото 24 канала

Анатолий Левчук – специалист по проектной деятельности Боратинского сельского совета. Он подчеркнул, что у жителей сел часто есть объяснение: "Баба курила, мама курила – и я буду курить".

Мы столкнулись с самой трудной проблемой: сложно работать с этими установками людей. И мы задали себе вопрос – а как это менять? После проблемы появилась инициатива: "А давайте что-то решать, как-то менять эту ситуацию". Анатолий Левчук Специалист по проектной деятельности Боратинского сельского совета

В Боратине решили, что искоренить вредную привычку можно, если начать работать с детьми с детства. В школе в селе Мстишине начался экологический семинар. Подобные мероприятия там проводят постоянно.

Как сделать компостер

Детям объясняют основные экологические вызовы, и что противодействовать им может каждый, каждый день и у себя дома. Например, убедив семью больше не сжигать сухой сорняк. Вместо этого – мастерить нехитрые компостеры.



Для компостера подойдут любые доски / Фото 24 канала

Для этого подойдут любые доски, их желательно огрунтовать и сделать компостер метровой высоты. На дно надо застелить пленочку, сделать обязательно промежутки, чтобы дышал сам компостер.

Обязательно условие – заселить в компостер червей, которые и будут перерабатывать всю заложенную органику в биогумус. За год такие компостеры установили на базе 5 школ общины. За детьми потянулись и взрослые.



Жители села Мстишин устанавливают собственные компостеры дома / Фото 24 канала

Как рассказала Мария Клецкая, жительница села Мстишин, когда ее семья узнала о компостировании – муж был против. Однако детям удалось убедить отца. Теперь к семье присматриваются уже и из соседних дворов.

Большой экологический фестиваль

Так постепенно идеи компостирования приобретают популярность в общине. Важной составляющей формирования экосознанности стал и большой экологический фестиваль, который проводили на местном стадионе.

Возникла очень интересная идея организовать всех жителей в плетении ковриков. Люди плели коврики из вторсырья и мы организовали между ними соревнования,

– отметила Оксана Кравчук, и. о. начальницы отдела культуры Боратинского сельского совета.

На фестивале были также фотозоны, экологический патруль, который на протяжении праздника рассказывал о бережном отношении к природе, екогутірки.



Фестиваль смог объединить несколько тысяч человек / Фото 24 канала

Когда начиналось это мероприятие, для меня было вопросом, будет ли оно интересно для наших людей, как оно пройдет. Я был приятно поражен и удивлен, что людей интересует и тематика. И они активно участвуют, обсуждают те или иные проблемы, которые есть сегодня. Сергей Яручик Боратинский сельский голова

В 2020 году, за формирование экологически сознательной общины, Боратин победил в конкурсе "Лучших практик местного самоуправления".

Сортировка мусора

Людей пытаются научить сортировать мусор. Боратин централизованно закупил контейнеры для раздельного сбора в 8 школ общины. А школы пошли еще дальше. К примеру, в селе Баев дети создали настоящий бизнес-проект.

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Дают новую жизнь старым вещам, сортируют и сдают на переработку мусора, а заработанные деньги тратят на развлечения и полезные дела. ​Из вторичного сырья дети решили делать и продать кресла и диванчики.



На фестивале людям рассказывали об экопроблемах / Фото 24 канала

Так дети обустроили для себя в школе комнату отдыха и купили светомузыку для школьных дискотек. Таков он, экологический путь Боратинской общины. Оказывается, это не так уж сложно, если каждый на своем месте сделает хотя бы маленький шаг навстречу здоровой окружающей среде.