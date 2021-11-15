На Волині позбуваються старих поганих звичок – палити і смітити. Виходить наче непогано, адже приклад показують діти. Що на практиці значить бути екогромадою – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Громада, яка ламає стереотипи: чим дивує креативне село на Луганщині

Школяр веде незвичний екоблог

Матвій Сергійчук – четвертокласник, який веде незвичний блог ютубі. У ньому хлопчик розповідає про компостування.

Я дуже люблю природу. І останнім часом дуже полюбив компостування. Я хотів, щоб всі любили природу та компостування, тому й створив канал,

– розповів школяр.

Про здорову альтернативу спаленню сухої трави і листя Матвій дізнався у себе в школі. Так і з'явилося екохобі.

Розумна екологічна громада

Компостування, роздільний збір відходів та формування екологічної свідомості – 3 основні напрями, над якими працює Боратин, аби впровадити концепцію "розумної екологічної громади".



На ютубі хлопчик розповідає, як зробити компостер / Фото 24 каналу

Боратинська громада – це 24 села неподалік Луцька. Загалом у них мешкає понад 18 тисяч осіб. Щовесни і щоосені в українських селах палять сухі траву і листя. Люди дихають отруйним димом самі й отруюють життя сусіднім родинам.



Боратинська громада складається з 24 сіл біля Луцька / Фото 24 каналу

Анатолій Левчук – спеціаліст із проєктної діяльності Боратинської сільської ради. Він підкреслив, що у селян часто є пояснення: "Баба палила, мама палила – і я буду палити".

Ми зіштовхнулися з найважчою проблемою: складно працювати з оцими установками людей. І ми задали собі запитання – а як це змінювати? Після проблеми з'явилася ініціатива: "А давайте щось вирішувати, якось змінювати цю ситуацію". Анатолій Левчук Спеціаліст із проєктної діяльності Боратинської сільської ради

У Боратині вирішили, що викорінити шкідливу звичку можна, якщо почати працювати з дітьми змалечку. У школі у селі Мстишині розпочався екологічний семінар. Подібні заходи там проводять постійно.

Як зробити компостер

Дітям пояснюють основні екологічні виклики, і що протидіяти їм може кожен, щодня і у себе вдома. Наприклад, переконавши родину більше не палити сухий бур'ян. Натомість – майструвати нехитрі компостери.



Для компостера підійдуть будь-які дошки / Фото 24 каналу

Для цього підійдуть будь-які дошки, їх бажано поґрунтувати і скласти компостер метрової висоти. На дно треба застелити плівочку, зробити обов'язково проміжки, щоб дихав сам компостер.

Обов'язково умова – заселити у компостер черв'яків, які й будуть переробляти усю закладену органіку на біогумус. За рік такі компостери встановили на базі 5 шкіл громади. За дітьми потягнулися й дорослі.



Мешканці села Мстишин встановлюють власні компостери вдома / Фото 24 каналу

Як розповіла Марія Клецька, мешканка села Мстишин, коли її сім'я дізналась про компостування – чоловік був проти. Однак дітям вдалось переконати батька. Тепер до родини придивляються вже і з сусідніх дворів.

Великий екологічний фестиваль

Так поступово ідеї компостування набувають популярності у громаді. Важливою складовою формування екосвідомості став і великий екологічний фестиваль, який проводили на місцевому стадіоні.

Виникла дуже цікава ідея організувати усіх жителів у плетінні килимків. Люди плели килимки з вторсировини і ми організували між ними змагання,

– зазначила Оксана Кравчук, в.о. начальниці відділу культури Боратинської сільської ради.

На фестивалі були також фотозони, екологічний патруль, який впродовж свята розповідав про дбайливе ставлення до природи, екогутірки.

Фестиваль зміг об'єднати кілька тисяч людей / Фото 24 каналу

Коли починався цей захід, для мене було питанням, чи він буде цікавий для наших людей, як він пройде. Я був приємно вражений і здивований, що людей цікавить та тематика. І вони активно беруть участь, обговорюють ті чи інші проблеми, які є на сьогодні. Сергій Яручик Боратинський сільський голова

У 2020 році, за формування екологічно свідомої громади, Боратин переміг у конкурсі "Кращих практик місцевого самоврядування".

Сортування сміття

Людей намагаються навчити сортувати сміття. Боратин централізовано закупив контейнери для роздільного збору у 8 шкіл громади. А школи пішли ще далі. До прикладу, у селі Баєві діти створили справжній бізнес-проєкт.

Читайте також Креативна школа для дітей: селище на Одещині показало приклад кращого місцевого самоврядування

Дають нове життя вживаним речам, сортують і здають на переробку сміття, а зароблені гроші витрачають на розваги і корисні справи. ​З вторинної сировини діти вирішили робити та продати крісла та диванчики.



На фестивалі людям розповідали про екопроблеми / Фото 24 каналу

Так діти облаштували для себе у школі кімнату відпочинку і купили світломузику для шкільних дискотек. Такий він, екологічний шлях Боратинської громади. Виявляється, це не так вже й складно, якщо кожен на своєму місці зробить бодай маленький крок назустріч здоровому довкіллю.