"Удобрение по-белорусски": в Украину хотели ввезти рекордную за всю историю контрабанду сигарет
Вечером 7 августа в пункте пропуска "Новые-Яриловичи" на Черниговщине пограничники обнаружили грузовик, набитый сигаретами. После подсчетов оказалось, что сумма этой контрабанды является рекордной.
Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, грузовик DAF прибыл на въезд в Украину по полосе движения "красный коридор".
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Рекордная контрабанда из Беларуси: подробности
- За рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29 летний гражданин Беларуси.
- В сопроводительных документах в качестве груза указывались минеральные удобрения.
- Учитывая возможные риски с такими декларациями, правоохранители отправили фуру на дополнительную проверку.
- При осмотре оказалось – грузовик набит сигаретами марки "Минск" без акциза.
Все сигареты были без акцизной марки / Фото ГПСУ
На следующий день появилась точная цифра подсчета изъятого. Оказалось, что эта контрабандная партия количественно превысило все предыдущие показатели.
- изъято более 530 тысяч пачек сигарет
- сумма составляет около 7 миллионов гривен.
Экспертная оценка изъятых тягача с прицепом будет установлена в ходе процессуальных мероприятий.
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