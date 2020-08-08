Вечером 7 августа в пункте пропуска "Новые-Яриловичи" на Черниговщине пограничники обнаружили грузовик, набитый сигаретами. После подсчетов оказалось, что сумма этой контрабанды является рекордной.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, грузовик DAF прибыл на въезд в Украину по полосе движения "красный коридор".

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Рекордная контрабанда из Беларуси: подробности

За рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29 летний гражданин Беларуси.

В сопроводительных документах в качестве груза указывались минеральные удобрения.

Учитывая возможные риски с такими декларациями, правоохранители отправили фуру на дополнительную проверку.

При осмотре оказалось – грузовик набит сигаретами марки "Минск" без акциза.

Все сигареты были без акцизной марки / Фото ГПСУ

На следующий день появилась точная цифра подсчета изъятого. Оказалось, что эта контрабандная партия количественно превысило все предыдущие показатели.

изъято более 530 тысяч пачек сигарет

сумма составляет около 7 миллионов гривен.

Экспертная оценка изъятых тягача с прицепом будет установлена в ходе процессуальных мероприятий.

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