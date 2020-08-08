Надвечір 7 серпня у пункті пропуску "Нові-Яриловичі" на Чернігівщині прикордонники виявили вантажівку, набиту цигарками. Після підрахунків виявилося, що сума цієї контрабанди є рекордною.

Як повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби, вантажівка DAF прибула на в’їзд в Україну смугою руху "червоний коридор". Того ж дня Співачку "Глюкозу" не впустили в Україну: реакцію росіянки записали на відео Рекордна контрабанда з Білорусі: подробиці За кермом транспортного засобу білоруської реєстрації був 29-річний громадянин Білорусі.

У супровідних документах як вантаж зазначалися мінеральні добрива.

Врахувавши можливі ризики з такими деклараціями, правоохоронці відправили фуру на додаткову перевірку.

Під час огляду виявилося – вантажівка набита цигарками марки "Минск" без акцизу.

Усі цигарки не мали акцизної марки / Фото ДПСУ Наступного дня з'явилася точна цифра підрахунку вилученого. Виявилося, що ця контрабандна партія кількісно перевищила всі попередні показники. вилучено понад 530 тисяч пачок сигарет

сума сягає близько 7 мільйонів гривень. Експертна оцінка вилучених тягача з причепом буде встановлена в ході процесуальних заходів. Дивіться відео про обшуки у вантажівці