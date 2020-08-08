"Добриво по-білоруськи": в Україну хотіли завезти рекордну за всю історію контрабанду цигарок
Надвечір 7 серпня у пункті пропуску "Нові-Яриловичі" на Чернігівщині прикордонники виявили вантажівку, набиту цигарками. Після підрахунків виявилося, що сума цієї контрабанди є рекордною.
Як повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби, вантажівка DAF прибула на в’їзд в Україну смугою руху "червоний коридор".
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Рекордна контрабанда з Білорусі: подробиці
- За кермом транспортного засобу білоруської реєстрації був 29-річний громадянин Білорусі.
- У супровідних документах як вантаж зазначалися мінеральні добрива.
- Врахувавши можливі ризики з такими деклараціями, правоохоронці відправили фуру на додаткову перевірку.
- Під час огляду виявилося – вантажівка набита цигарками марки "Минск" без акцизу.
Усі цигарки не мали акцизної марки / Фото ДПСУ
Наступного дня з'явилася точна цифра підрахунку вилученого. Виявилося, що ця контрабандна партія кількісно перевищила всі попередні показники.
- вилучено понад 530 тисяч пачок сигарет
- сума сягає близько 7 мільйонів гривень.
Експертна оцінка вилучених тягача з причепом буде встановлена в ході процесуальних заходів.
Дивіться відео про обшуки у вантажівці