Особенно актуально это для тех жителей оккупированных территорий, которые лишились или потеряли оригинал документа. Соответствующее решение принял Кабмин на заседании 26 мая.

Важно о Поступлении-2021 для абитуриентов из оккупированных территорий: инструкция МОН

Как въехать или выехать из оккупированной территории без техпаспорта

В сервисном центре МВД на подконтрольной Украине территории можно будет получить копию оригинала. Копию выдают в территориальном органе по предоставлению сервисных услуг МВД. Место обращения владелец авто может выбрать сам, независимо от прописки или места жительства.

Предоставить копию должны в тот же день, когда гражданин Украины оформит соответствующее заявление.

Раньше, чтобы въехать в Украину с оккупированных территорий или выехать из нее, необходимо было иметь оригинальный регистрационный документ на авто или доверенность от владельца на пользование.

Предоставление прав на вождение авто без техпаспорта