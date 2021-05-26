Особливо актуально це для тих мешканців окупованих територій, які втратили чи загубили оригінал документу. Відповідне рішення ухвалив Кабмін на засіданні 26 травня.

Важливо про Вступ-2021 для осіб з окупованих територій: у МОН оприлюднили інструкцію

Як в'їхати чи виїхати з окупованої території без техпаспорта

У сервісному центрі МВС на підконтрольній Україні території можна буде отримати копію оригіналу. Копію видають у територіальному органі з надання сервісних послуг МВС. Місце звернення власник авто може обрати сам, незалежно від прописки чи місця проживання.

Надати копію мають у той же день, коли громадянин України, оформить відповідну заяву.

Раніше, аби в'їхати в Україну з окупованих територій чи виїхати з неї, необхідно було мати оригінальний реєстраційний документ на авто чи довіреність від власника на користування.

Надання прав на керування авто без техпаспорта