Особливо актуально це для тих мешканців окупованих територій, які втратили чи загубили оригінал документу. Відповідне рішення ухвалив Кабмін на засіданні 26 травня.
Важливо про Вступ-2021 для осіб з окупованих територій: у МОН оприлюднили інструкцію
Як в'їхати чи виїхати з окупованої території без техпаспорта
У сервісному центрі МВС на підконтрольній Україні території можна буде отримати копію оригіналу. Копію видають у територіальному органі з надання сервісних послуг МВС. Місце звернення власник авто може обрати сам, незалежно від прописки чи місця проживання.
Надати копію мають у той же день, коли громадянин України, оформить відповідну заяву.
Раніше, аби в'їхати в Україну з окупованих територій чи виїхати з неї, необхідно було мати оригінальний реєстраційний документ на авто чи довіреність від власника на користування.
Надання прав на керування авто без техпаспорта
- Нещодавно у водіїв в Україні з'явилася нова можливість – передача прав на керування авто через Дію.
- Електронне свідоцтво про реєстрацію автомобіля раніше відображалось в додатку Дія лише у власника авто.
- У мінцифри додали функцію і відтак свідоцтвом можна "поділитись". Тоді техпаспорт буде в смартфоні і в людини, яка може керувати цим транспортним засобом.
- Детальну інструкцію, як це зробити, дивіться за посиланням.