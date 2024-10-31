Заметим, что расстояние от Украины до Уфы – более 1 400 километров. 24 Канал показывает, где город расположен на карте.

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Где расположена Уфа

Российские СМИ вечером 31 октября сообщили, что в промышленной зоне Уфы один из беспилотников потерпел крушение. Под ударом оказался завод "Башнефть-Уфанефтехим". В частности, там заявляют, что дрон якобы запутался в решетках и тросах, что помогло избежать прямой атаки на предприятие.

Традиционно россияне заявили о том, что никакого взрыва не было, а на месте удара был "хлопок".

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Заметим, что в результате атаки БпЛА свою работу прекратил местный аэропорт.

Интересно также то, что расстояние от Украины до Уфы составляет более 1 400 километров.

Где расположена Уфа: смотрите на карте