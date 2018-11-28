Угнать за 60 секунд: самые дерзкие ограбления в кино

Кинематограф создан не только для того, чтобы развлекать зрителя, но и рассказывать ему реальные – иногда не очень – истории о людях. 24 канал собрал для вас подборку самых дерзких ограблений, которые вы могли увидеть на больших экранах.

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Как похитить сейф из-под носа полицейских

В одной из частей этой франшизы, которая никого не оставляет равнодушным, главным героям пришло в голову ограбить полицейский участок в самом Рио. Жаркий город. Горячие девушки. Дорогие и мощные машины. Что еще нужно для того, чтобы реализовать свой план?

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Да не так уж и много: снова собрать команду вместе и рискнуть. Согласитесь, тянуть по городу десятитонный сейф со ста миллионами долларов – идея не из лучших, но наших героев не остановили ни законы физики, ни настойчивые полицейские. Вы, наверное, уже поняли, о каком фильме идет речь. А мы продолжаем.



Форсаж 5: Ограбление в Рио

Как с помощью магии ограбить банк

Фокусами с кроликами и платками уже никого не удивишь, поэтому наши герои решили пойти дальше. Четверка искусных иллюзионистов буквально шокировала зрителей, так как ограбила банк, не прекращая выступление на сцене.



Иллюзия обмана

Как присвоить золотовалютный резерв США

Иногда одни преступления совершаются лишь для того, чтобы отвлечь внимание от чего-то действительно важного. И главному герою приходится согласиться на правила игры злоумышленника, чтобы спасти целый город от взрывов. Но это история не о борьбе с терроризмом. Целью антигероя является банальное ограбление. Хотя нет, на самом деле – совсем не банальное, ведь речь идет о присвоении золотовалютного резерва Соединенных Штатов Америки.



Крепкий орешек 3: Возмездие

Совершенно секретно об ограблении банка Великобритании

Сценарий этой истории писала сама жизнь. Власти Британии десятилетиями скрывали это преступление. И Бейкер-стрит там знаменита далеко не тем, что на ней жил Шерлок Холмс. Дерзкие грабители с помощью подкопа совершили идеальное ограбление банка. Никто в этом деле так и не был обвинен, арестован, и ни одна купюра из похищенных денег не была найдена. К слову, грабителям были нужны даже не деньги, а компромат на человека из королевской семьи.



Ограбление на Бейкер-стрит

Современная история Робина Гуда из каменных джунглей

Эта комедия рассказывает нам историю разгневанного персонала роскошного небоскреба, который стал жертвой недобросовестного владельца здания. Пока работники пытались обустраивать идеальную жизнь для жителей, он присвоил себе пенсионные сбережения. А это, к слову, 20 миллионов долларов. Мы не будем раскрывать все карты, но отметим, что героям придется изрядно попотеть, чтобы вернуть себе кровные.



Как украсть небоскреб

Как составить идеальный план ограбления

Главная героиня "вынашивала" план ограбления пять с лишним лет. Именно столько времени она находилась в тюрьме. К слову, тоже за ограбление. Правда, на этот раз она решила не полагаться только на собственные силы, а собрать настоящую команду, которая бы помогла ей воплотить в жизнь идеальный план. Удалось ли роскошным красавицам украсть из-под носа роскошные украшения и выйти сухими из воды – вы узнаете только после просмотра ленты.



Восемь подруг Оушена

Когда ограбление приносит одни только беды

Банда профессиональных воров грабит банк и похищает уникальные черные алмазы. Конечно же, бывшему владельцу драгоценных камней такая новость не слишком пришлась по душе, поэтому он решил, чтобы поквитаться с ворами и проучить их, похитить у главного героя самое дорогое – его дочь. Единственный вариант, который позволит исправить ситуацию – вернуть алмазы. Но, как на зло, их украл другой преступник...



От колыбели до могилы