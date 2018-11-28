Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно

Кінематограф створений не лише для того, щоб розважати глядача, а й розповідати йому реальні – чи іноді не дуже – історії про людей. 24 канал зібрав для вас добірку найзухваліших пограбувань, які ви могли побачити на великих екранах.

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Як викрасти сейф з-під носа поліцейських

У одній із частин цієї франшизи, яка нікого не залишає байдужим, головним героям спало на думку пограбувати поліцейських відділок у самісінькому Ріо. Спекотне місто. Гарячі дівчата. Дорогі та потужні автівки. Що ще потрібно для того, щоб реалізувати свій план?

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Та не так уже й багато: знову зібрати команду докупи та ризикнути. Погодьтеся, тягти містом десятитонний сейф зі ста мільйонами доларів – ідея не з найкращих, але наших героїв не зупинили ані закони фізики, ані наполегливі поліцейські. Ви, мабуть, уже зрозуміли, про який фільм іде мова. А ми продовжуємо.



Форсаж 5: Пограбування у Ріо

Як за допомогою магії пограбувати банк

Фокусами з кроликами та хустинками уже нікого не здивуєш, тому наші герої вирішили піти далі. Четвірка вправних ілюзіоністів буквально шокували глядачів, адже пограбували банк, не припиняючи виступ на сцені.



Ілюзія обману

Як привласнити золотовалютний резерв США

Іноді одні злочини скоюються лише для того, щоб відволікти увагу від чогось насправді важливого. І головному герою доводиться погодитися на правила гри зловмисника, щоб урятувати ціле місто від вибухів. Але це історія не про боротьбу з тероризмом. Метою антигероя є банальне пограбування. Хоча ні, насправді – геть не банальне, адже мова йде про привласнення золотовалютного резерву Сполучених Штатів Америки.



Міцний горішок 3: Помирати з піснею

Цілком таємно про пограбування банку Великобританії

Сценарій цієї історії писало саме життя. Влада Британії десятиліттями приховувала цей злочин. І Бейкер-Стріт там знаменита далеко не тим, що на ній жив Шерлок Холмс. Зухвалі грабіжники за допомогою підкопу здійснили ідеальне пограбування банку. Ніхто у цій справі так і не був звинувачений, заарештований, і жодна купюра з викрадених грошей не була знайдена. До слова, грабіжникам насправді були потрібні навіть не гроші, а компромат на особу з королівської родини.



Пограбування на Бейкер-стріт

Сучасна історія Робіна Гуда з кам'яних джунглів

Ця комедія розповідає нам історію розгніваного персоналу розкішного хмарочоса, який став жертвою недобросовісного власника будівлі. Поки працівники намагалися облаштовувати ідеальне життя для мешканців, він привласнив собі пенсійні заощадження. А це, до слова, 20 мільйонів доларів. Ми не будемо розкривати усі карти, але зазначимо, що героям доведеться неабияк попітніти, щоб повернути собі кровні.



Як викрасти хмарочос

Як скласти ідеальний план пограбування

Головна героїня "виношувала" план пограбування п'ять з лишком років. Саме стільки часу вона перебувала у в'язниці. До слова, теж за пограбування. Щоправда, цього разу вона вирішила не покладатися лише на власні сили, а зібрати справжню команду, яка б допомогла їй втілити в життя ідеальний план. Чи вдалося розкішним красуням поцупити з-під носа розкішні прикраси та вийти сухими з води – ви дізнаєтесь лише після перегляду стрічки.



Вісім подруг Оушена

Коли пограбування приносить одні лише лиха

Банда професійних злодіїв грабує банк і викрадає унікальні чорні алмази. Звичайно ж, колишньому власнику дорогоцінних камінців така новина не вельми припала до душі, тому він вирішив, щоб поквитатися зі злодіями та провчити їх, викрасти в головного героя найдорожче – його доньку. Єдиний варіант, який дозволить виправити ситуацію – повернути алмази. Але, як на зло, їх поцупив інший злочинець...



Від колиски до могили