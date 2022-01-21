В УГО также заявили, что никто из их сотрудников не летал в командировку для якобы сопровождения семьи Владимира Зеленского. Накануне журналисты направили соответствующий запрос в Управление государственной охраны.

Что этому предшествовало Семья Зеленского в начале года отдыхала на Сейшелах, – СМИ

О чем говорилось в запросе

Журналисты обратились в УГО с запросом о том, сколько их сотрудников сопровождало семью главы государства во время отдыха, как оплачивали билеты и проживание и просили полный список охранников. Причиной тому стала информация о том, что якобы во время отдыха семьи президента их сопровождали государственные охранники.

В УГО опровергли эту информацию и заявили, что у государственных охранников не было командировок на Сейшелы для охраны Зеленских.

Сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей. К тому же в УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей,

– говорится в ответе на запрос.

Отдых семьи Зеленского на Сейшелах: коротко

18 января журналисты опубликовали расследование, в котором утверждали, что семья президента Владимира Зеленского в январе этого года летала на отдых на Сейшелы.

По данным СМИ, первая леди Елена Зеленская вместе с детьми, родителями и друзьями с 5 по 16 января находились на отдыхе. В то же время, прямого упоминания о возможном пребывании на Сейшелах самого президента нет.

Расследователи убеждены, что отдых президентской семьи пытались скрыть.

Из-за возможной поездки журналисты направили запросы в УГО, Госуправление делами и к президенту Владимиру Зеленскому.

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