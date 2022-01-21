В УДО також заявили, що ніхто з їхніх співробітників не літав у відрядження для нібито супроводу родини Володимира Зеленського. Напередодні журналісти надіслали відповідний запит до Управління державної охорони.
Що цьому передувало Родина Зеленського на початку року відпочивала на Сейшелах, – ЗМІ
Про що йшлося в запиті
Журналісти звернулися до УДО із запитом щодо того, скільки їхніх співробітників супроводжували родину глави держави під час відпочинку, як оплачували квитки та проживання й просили повного переліку охоронців. Причиною цього стала інформація про те, що нібито під час відпочинку родини президента їх супроводжували державні охоронці.
В УДО спростували цю інформацію та заявили, що державні охоронці не мали відряджень на Сейшели для охорони Зеленських.
Повідомляємо, що у вказані вами дати жоден з військовослужбовців УДО не перебував у відрядженні за кордоном. До того ж в УДО відсутня будь-яка інформація щодо перебування родини президента за кордоном,
– йдеться у відповіді на запит.
Відпочинок родини Зеленського на Сейшелах: коротко
- 18 січня журналісти опублікували розслідування, у якому стверджували, що родина президента Володимира Зеленського у січні цього року літала на відпочинок на Сейшели.
- За даними ЗМІ, перша леді Олена Зеленська разом з дітьми, батьки та друзі з 5 по 16 січня перебували на відпочинку. Водночас прямого згадування про можливе перебування на Сейшелах самого президента немає.
- Розслідувачі переконані, що відпочинок президентської родини намагалися приховати.
- Через можливу поїздку журналісти надіслали запити до УДО, Держуправління справами та до президента Володимира Зеленського.
До теми пропонуємо звернення Зеленського з нагоди 30-ї річниці створення УДО: дивіться відео