В УДО також заявили, що ніхто з їхніх співробітників не літав у відрядження для нібито супроводу родини Володимира Зеленського. Напередодні журналісти надіслали відповідний запит до Управління державної охорони.

Що цьому передувало Родина Зеленського на початку року відпочивала на Сейшелах, – ЗМІ

Про що йшлося в запиті

Журналісти звернулися до УДО із запитом щодо того, скільки їхніх співробітників супроводжували родину глави держави під час відпочинку, як оплачували квитки та проживання й просили повного переліку охоронців. Причиною цього стала інформація про те, що нібито під час відпочинку родини президента їх супроводжували державні охоронці.

В УДО спростували цю інформацію та заявили, що державні охоронці не мали відряджень на Сейшели для охорони Зеленських.

Повідомляємо, що у вказані вами дати жоден з військовослужбовців УДО не перебував у відрядженні за кордоном. До того ж в УДО відсутня будь-яка інформація щодо перебування родини президента за кордоном,

– йдеться у відповіді на запит.

Відпочинок родини Зеленського на Сейшелах: коротко

18 січня журналісти опублікували розслідування, у якому стверджували, що родина президента Володимира Зеленського у січні цього року літала на відпочинок на Сейшели.

За даними ЗМІ, перша леді Олена Зеленська разом з дітьми, батьки та друзі з 5 по 16 січня перебували на відпочинку. Водночас прямого згадування про можливе перебування на Сейшелах самого президента немає.

Розслідувачі переконані, що відпочинок президентської родини намагалися приховати.

Через можливу поїздку журналісти надіслали запити до УДО, Держуправління справами та до президента Володимира Зеленського.

До теми пропонуємо звернення Зеленського з нагоди 30-ї річниці створення УДО: дивіться відео