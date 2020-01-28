Сделка века: от чего зависит судьба палестино-израильского конфликта

Администрация Дональда Трампа планирует опубликовать свой "мирный план" для Ближнего Востока в ближайшее время. Насколько он способен принести мир или продолжить противостояние, узнавал 24 канал.

Сделка века: что уже известно и почему именно сейчас

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху в Белом Доме/ Фото Getty Images

Хотя самого текста еще нет, некоторые подробности уже известны международной прессе. Первые разработки начались еще в 2017 году под руководством советника Трампа Джареда Кушнера, главного переговорщика Джейсона Гринблатта и посла в Израиле Дэвида Фридмана. Прямые переговоры между Израилем и Палестиной провалились еще в 2014 году. Документ состоит, по предварительным данным, из 50-ти страниц. Там изложены экономические и политические способы урегулирования конфликта.

Полностью от идеи "двух государств" план не отказывается. Но палестинское государство, если и будет создано, то в формате, который по факту не будет предусматривать какую-то государственность. "Если подробнее, то правительство Нетаньяху предпочло бы избавиться от палестинцев вообще, а если это невозможно, то по крайней мере не допустить возникновения на Западном берегу реки Иордан жизнеспособного палестинского государства", – пояснил в комментарии каналу 24 исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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Президент Трамп провел отдельные встречи с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и его главным противником на выборах, бывшим главой штаба Армии Обороны Израиля Бени Ганцем. Белый дом кратко разговаривал с Палестинской администрацией. Но лидеры Палестины – Махмуд Аббас и Мохаммед Штайе, которые уже отвергли предложение, не были приглашены. Гринблатт добавил, что основной фокус будет на "безопасности Израиля". Считается, что документ написан в его пользу.

Действительно, за последние три года, подобных решений набралось немало: признание Иерусалима столицей Израиля, перенос посольства из Тель-Авива, заявление, что израильские поселения не нарушают международное право, остановка фондирования программы ООН в отношении палестинских беженцев и прямой помощи. Поэтому не удивительно, что со стороны Палестины звучат такие комментарии: "никакого мира в этом плане не заложено".

Трамп сказал, сидя в Овальном кабинете, что "без палестинцев, мы не знаем, действительно ли соглашение хорошее". Нетаньяху заявил, что план – "исторический шанс закрепить финальные границы" страны. Поддержал ее и Ганц.

Джаред Кушнер выступает на конференции в Бахрейне / Фото Getty Images

Относительно экономики, то Джаред Кушнер, выступая в Бахрейне, сказал об идее создать фонд на $50 млрд. Деньги должны быть направлены на развитие региональной и палестинской экономики, а также на туризм и строительство шоссе между Западным Берегом и Сектором Газа. Впрочем, на этот саммит многие страны отправили делегации низкого уровня, поэтому неизвестно, насколько они действительно поддерживают эту идею.

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Для обоих лидеров сейчас сложные времена: Трамп переживает слушания в Сенате США по импичменту, а Нетаньяху вынужден созвать третьи выборы за год 2 марта из-за невозможности создать функционирующее правительство. К тому же, Нетаньяху тоже обвиняют в нарушении закона, а именно в коррупции. И ему уже выдвинули обвинения. Он станет первым действующим главой правительства Израиля, который предстанет перед судом.

Из-за этого всего, публикация мирного плана Трампа несколько раз откладывалась. Глава правительства Палестинской автономии Штайе так объяснил ситуацию: "он должен спасти Трампа от импичмента, а Нетаньяху – от тюрьмы. Это их план самозащиты".

По мнению эксперта-международника Александра Мишина в комментарии 24 канала, объявление столь значимой международной инициативы Трампа с грандиозным названием "сделка века" в год выборов, похоже на часть предвыборной кампании. При этом, ему действительно выгодно продемонстрировать успехи своего зятя Джареда Кушнера в ближневосточном урегулировании, привлекая к этому узнаваемых в США израильских политиков. Ему это нужно для консолидации поддержки со стороны израильского лобби в пользу своей политической платформы и для переизбрания президентом США.

В то же время, демонстрация высокого внимания Вашингтона к Израилю в канун внеочередных выборов 3 марта 2020 г. четко показывает: при любом их завершении США и дальше будут всячески стоять на страже безопасности Израиля, и в этом заключается рациональность плана, подчеркивает Мишин.

Чего можно ожидать: реакция и перспективы

Столкновения палестинцев и израильских военных/ Фото Getty Images

Сложно что-то сказать относительно перспектив этой "сделки века". Надо разделять внешнюю сторону реакции арабских стран на инициативу Трампа и их реальные интересы по реализации. Дело в том, что публичная позиция большинства стран арабского мира будет оставаться благосклонной к Арабской мирной инициативе, которая была еще в 2002 г. предложена королем Саудовской Аравии Абдаллой и остается актуальной.

Это, объясняет Мишин, по своему содержанию один из вариантов модели "мир в обмен на территории". Но Трамп продвигает асимметричный вариант решения палестино-израильского конфликта, в котором будет закреплена и политическая и силовая реальность. Та, которую мы сейчас наблюдаем.

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Соответственно, арабские страны официально этого принять не смогут. Стоит отметить, что арабский мир в настоящее время переживает отсутствие внутреннего единства, и это ощущается на многих уровнях. Таким странам, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и некоторым другим важнее противодействие иранской экспансии в регионе, и они заинтересованы в концентрации усилий на этом направлении. Следовательно в их интересах завершениЕ конфликта с Израилем в отношении палестинских территорий, но с сохранением лица.

Со своей стороны, ФАТХ и ХАМАС будут призывать к протестам, считают в Израиле. Возможен даже новый "день ярости" и марш до границы Израиля с попытками прорваться. Возможны новые обстрелы ракетами, а также эскалация в районе Храмовой Горы, Восточного Иерусалима и в Иудее и Самарии. На границе Газы с Израилем уже упали 70 самодельных гранат. Общее настроение в Палестине, по сообщениям такоЕ: все начнется после выборов. Как только НетаньяХу или Ганц сформируют кабинет, Израиль аннексирует всю Иорданскую долину под прикрытием этой сделки. Правда, пока что шансов на израильский кабинет в марте не так много.

Игорь Семиволос признал: мир в регион в ближайшее время принести нереально, в лучшем случае, конфликт можно контролировать и не давать ему разгораться. И даже эта опция в основном остается желанным состоянием, учитывая израильскую политику на оккупированных территориях и неискренность и скрытые намерения каждой из сторон.

"На сегодня арабо-израильский конфликт, который был краеугольным камнем на протяжении второй половины 20 века, постепенно уступает другим региональным конфликтам как сирийскому, ливийскому, проблеме ИД, терроризма, вызовам, которые встали перед монархиями на Ближнем востоке и шиито-суннитскому противостоянию. То есть, я хочу сказать, что реакция безусловно будет и негативная, но ее модальность может быть очень разной", – пояснил в заключительном комментарии Игорь Семиволос.

Старые мифы Палестины: чья земля?

Палестина была источником конфликта в течение тысячелетий / Фото Getty Images

История далеко не новая. С 1994 года несколько острых проблем остаются без решения: статус Восточного Иерусалима, поселения Израиля на фактически оккупированной ими земле, беженцы. Палестинцы требуют от Израиля вернуться в границы до 1967 года, то есть покинуть Восточный Иерусалим и Западный Берег реки Иордан. Сектор Газа Израиль оставил в 2005 году. Палестинцы считают, что эти территории должны стать частью будущего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Вместо этого, план предусматривает, что палестинцы будут иметь контроль только над некоторыми районами города, поселения Израиля сохранятся, беженцев никто возвращать не будет. Но если план провалится, то ничего уже не удержит Израиль от односторонней аннексии этой территории. В ответ на принятие этого варианта, отмечает Игорь Семиволос, палестинцам предлагают журавля в небе – масштабное финансирование, которое почему-то больше похоже на взятку палестинскому политическому классу в виде коррупционной ренты.

Конфликт можно закончить или хотя бы перевести в ненасильственную фазу, лишь используя "окно соглашения", пояснил Игорь Семиволос. Раньше оно называлось "решением двух государств". Оно до сих пор есть на повестке дня, но последние решения Израиля сильно поднимают эту инициативу.

В завершение надо сказать, что Израиль – мощная военная держава Ближнего Востока, целенаправленно реализующая свои национальные интересы при любой погоде. Для них это единственный способ выживания, объясняет Мишин. Итак, если в Вашингтоне и в дальнейшем будут дуть благоприятные для израильтян ветры, то они этим безусловно воспользуются в полной мере. Завершение конфликта с обеих сторон видится очень сложным.