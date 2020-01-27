Ракетному удару подверглось посольство США в Багдаде
В иракской столице Багдаде в так называемой "зеленой зоне" снова было неспокойно. Здесь размещаются диппредставительства различных государств, в том числе посольство США. По последнему выпустили ракеты.
Как пишет местное издание Mawazin News со ссылкой на источники в силовых структурах, в общем по "зеленой зоне" выпустили не менее 5 ракет. Одна из них взорвалась на территории американского посольства. Вероятно, говорится о российских ракетах "Катюша".
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По информации канала Al Arabiya, в американское диппредставительство попали 3 из вышеупомянутых 5 ракет, а одна из них попала в ресторан. В этот момент в заведении было обеденное время.
В то же время местное телевидение сообщает, что в результате этих обстрелов есть раненые. Их точное количество пока неизвестно. Сейчас есть информация об одном пострадавшем. Иракские силы безопасности в свою очередь утверждают, что никто не пострадал. Сейчас всех людей из посольства США в Багдаде эвакуируют вертолеты.
Добавим, что "зеленая зона" является хорошо укрепленным и довольно защищенным районом.
Как отреагировали на обстрел в США и Ираке
Посол США в Багдаде Мэтью Теллер уже выступил с резким осуждением обстрела американского посольства. Также он сообщил исполняющему обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди, что США резко осуждают ракетный обстрел посольства, передает телеканал Al-Hadath .
Абдель Махди, со своей стороны, назвал обстрел "длительным безответственным односторонним поведением, что вредит высшим интересам страны и ее взаимоотношениям с друзьями".
Правительство подтверждает свое обязательство защищать все дипломатические представительства и принимать все необходимые меры для достижения этой цели,
– сказал он.
А спикер парламента Ирака Мохаммед аль-Халбуси заявил, что нападение на посольство США в Багдаде вредит репутации страны.
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Заметим, что "зеленая зона" в Багдаде и посольство США в частности в последнее время довольно часто попадают под ракетные обстрелы. К примеру, в ночь на 21 января две из трех выпущенных ракет упали рядом с американским диппредставительством.
До этого в "зеленой зоне" столицы Ирака взрывы раздавались, в частности, 4, 5 и 9 января. Также 15 января подверглась ракетной атаки военная база Аль-Таджи, где дислоцируются и американские военные, – здесь упали пять ракет "Катюша".
Что известно о последних событиях в Ираке: коротко
- Ночью 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
- В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительнной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
- В ответ 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. Американцев среди них, предварительно, нет.
- СМИ сообщают, что администрация США уже начала готовить санкции против Ирака. Окончательное решение по этому вопрос в Белом доме, впрочем, еще не приняли.
- На этом фоне руководство НАТО решило остановить миссию в Ираке "ради безопасности своих военных" (их там – более 500).