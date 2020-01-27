Ракетному удару подверглось посольство США в Багдаде

В иракской столице Багдаде в так называемой "зеленой зоне" снова было неспокойно. Здесь размещаются диппредставительства различных государств, в том числе посольство США. По последнему выпустили ракеты.

Как пишет местное издание Mawazin News со ссылкой на источники в силовых структурах, в общем по "зеленой зоне" выпустили не менее 5 ракет. Одна из них взорвалась на территории американского посольства. Вероятно, говорится о российских ракетах "Катюша".

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По информации канала Al Arabiya , в американское диппредставительство попали 3 из вышеупомянутых 5 ракет, а одна из них попала в ресторан. В этот момент в заведении было обеденное время.

В то же время местное телевидение сообщает, что в результате этих обстрелов есть раненые. Их точное количество пока неизвестно. Сейчас есть информация об одном пострадавшем. Иракские силы безопасности в свою очередь утверждают, что никто не пострадал. Сейчас всех людей из посольства США в Багдаде эвакуируют вертолеты.

Добавим, что "зеленая зона" является хорошо укрепленным и довольно защищенным районом.

Как отреагировали на обстрел в США и Ираке

Посол США в Багдаде Мэтью Теллер уже выступил с резким осуждением обстрела американского посольства. Также он сообщил исполняющему обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди, что США резко осуждают ракетный обстрел посольства, передает телеканал Al-Hadath .

Абдель Махди , со своей стороны, назвал обстрел "длительным безответственным односторонним поведением, что вредит высшим интересам страны и ее взаимоотношениям с друзьями".

Правительство подтверждает свое обязательство защищать все дипломатические представительства и принимать все необходимые меры для достижения этой цели,

– сказал он.

А спикер парламента Ирака Мохаммед аль-Халбуси заявил, что нападение на посольство США в Багдаде вредит репутации страны.

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Заметим, что "зеленая зона" в Багдаде и посольство США в частности в последнее время довольно часто попадают под ракетные обстрелы. К примеру, в ночь на 21 января две из трех выпущенных ракет упали рядом с американским диппредставительством.

До этого в "зеленой зоне" столицы Ирака взрывы раздавались, в частности, 4, 5 и 9 января. Также 15 января подверглась ракетной атаки военная база Аль-Таджи, где дислоцируются и американские военные, – здесь упали пять ракет "Катюша".

Что известно о последних событиях в Ираке: коротко