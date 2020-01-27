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      Ракетному удару подверглось посольство США в Багдаде

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      Посольство США в "зеленой зоне" Багдада / Getty Images

      В иракской столице Багдаде в так называемой "зеленой зоне" снова было неспокойно. Здесь размещаются диппредставительства различных государств, в том числе посольство США. По последнему выпустили ракеты.

      Как пишет местное издание Mawazin News со ссылкой на источники в силовых структурах, в общем по "зеленой зоне" выпустили не менее 5 ракет. Одна из них взорвалась на территории американского посольства. Вероятно, говорится о российских ракетах "Катюша".

      Советуем ознакомиться! Конфликт между Ираном и США: почему Трамп не хочет отомстить за обстрелы

      По информации канала Al Arabiya, в американское диппредставительство попали 3 из вышеупомянутых 5 ракет, а одна из них попала в ресторан. В этот момент в заведении было обеденное время. 

      В то же время местное телевидение сообщает, что в результате этих обстрелов есть раненые. Их точное количество пока неизвестно. Сейчас есть информация об одном пострадавшем. Иракские силы безопасности в свою очередь утверждают, что никто не пострадал. Сейчас всех людей из посольства США в Багдаде эвакуируют вертолеты.

      Добавим, что "зеленая зона" является хорошо укрепленным и довольно защищенным районом. 

      Как отреагировали на обстрел в США и Ираке 

      Посол США в Багдаде Мэтью Теллер уже выступил с резким осуждением обстрела американского посольства. Также он сообщил исполняющему обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди, что США резко осуждают ракетный обстрел посольства, передает телеканал Al-Hadath .

      Абдель Махди, со своей стороны, назвал обстрел "длительным безответственным односторонним поведением, что вредит высшим интересам страны и ее взаимоотношениям с друзьями".

      Правительство подтверждает свое обязательство защищать все дипломатические представительства и принимать все необходимые меры для достижения этой цели,
      – сказал он.

      А спикер парламента Ирака Мохаммед аль-Халбуси заявил, что нападение на посольство США в Багдаде вредит репутации страны.

      Обратите внимание! 11 военных США пострадали из-за обстрела Ирана: Пентагон скрывал эти данные

      Заметим, что "зеленая зона" в Багдаде и посольство США в частности в последнее время довольно часто попадают под ракетные обстрелы. К примеру, в ночь на 21 января две из трех выпущенных ракет упали рядом с американским диппредставительством.

      До этого в "зеленой зоне" столицы Ирака взрывы раздавались, в частности, 4, 5 и 9 января. Также 15 января подверглась ракетной атаки военная база Аль-Таджи, где дислоцируются и американские военные, – здесь упали пять ракет "Катюша".

      Что известно о последних событиях в Ираке: коротко

      • Ночью 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
      • В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительнной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
      • Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
      • В ответ 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. Американцев среди них, предварительно, нет.
      • СМИ сообщают, что администрация США уже начала готовить санкции против Ирака. Окончательное решение по этому вопрос в Белом доме, впрочем, еще не приняли.
      • На этом фоне руководство НАТО решило остановить миссию в Ираке "ради безопасности своих военных" (их там – более 500).
      Появилось видео с места катастрофы вертолета с Коби Брайантом
      26 января
      177
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Взрыв Новости США Ирак
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