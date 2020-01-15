Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами

Подверглась ракетной атаке военная база Аль-Таджи в Ираке. Она размещается примерно в 85 километрах к северу от столицы страны Багдада. На этой базе дислоцируются, в частности, силы США.

Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на анонимного военнослужащего иракской армии. Соответствующую информацию также обнародовал канал Al Arabiya со ссылкой на иракских военных.

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По данным Anadolu, по военной базе нанесли удар двумя ракетами реактивной системы залпового огня "Катюша". Al Arabiya в свою очередь передает, что вблизи базы, а именно на подступах к ней, упали пять таких ракет . О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

На данный момент за нападение не взяла на себя ответственность ни одна из группировок, которые здесь действуют. Вполне вероятно, что атаку осуществили шиитские отряды в Ираке.

Заметим, что на базе Аль-Таджи дислоцируются объединенные силы, в основном иракские и американские солдаты . Кроме того, здесь базируются другие иностранные войска международной коалиции под руководством США.

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К слову, накануне по иракской авиабазе Балад, где также дислоцируются американские военные, было выпущено семь минометных мин. Также есть информация, что по базе выпустили восемь ракет системы залпового огня "Катюша". В результате атаки были повреждены ворота базы и трое иракских военных получили травмы.

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