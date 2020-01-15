Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами
Подверглась ракетной атаке военная база Аль-Таджи в Ираке. Она размещается примерно в 85 километрах к северу от столицы страны Багдада. На этой базе дислоцируются, в частности, силы США.
Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на анонимного военнослужащего иракской армии. Соответствующую информацию также обнародовал канал Al Arabiya со ссылкой на иракских военных.
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По данным Anadolu, по военной базе нанесли удар двумя ракетами реактивной системы залпового огня "Катюша". Al Arabiya в свою очередь передает, что вблизи базы, а именно на подступах к ней, упали пять таких ракет. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.
На данный момент за нападение не взяла на себя ответственность ни одна из группировок, которые здесь действуют. Вполне вероятно, что атаку осуществили шиитские отряды в Ираке.
Заметим, что на базе Аль-Таджи дислоцируются объединенные силы, в основном иракские и американские солдаты. Кроме того, здесь базируются другие иностранные войска международной коалиции под руководством США.
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К слову, накануне по иракской авиабазе Балад, где также дислоцируются американские военные, было выпущено семь минометных мин. Также есть информация, что по базе выпустили восемь ракет системы залпового огня "Катюша". В результате атаки были повреждены ворота базы и трое иракских военных получили травмы.
Что известно о последних событиях в Ираке: коротко
- Ночью 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
- В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
- В ответ 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. Американцев среди них, предварительно, нет.
- Также 8 января в так называемой "зеленой зоне" Багдада, где размещаются правительственные здания и иностранные посольства, были слышны взрывы. По информации СМИ, говорится о двух или трех ракетах, запущенных с юго-востока иракской столицы.
- СМИ сообщают, что администрация США уже начала готовить санкции против Ирака. Окончательное решение по этому вопросу в Белом доме, впрочем, еще не приняли.
- На этом фоне руководство НАТО решило остановить миссию в Ираке "ради безопасности своих военных" (их там – более 500).