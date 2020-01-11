США не собираются выводить войска из Ирака, несмотря на требования местного парламента

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирака Адель Абдель-Магди подчеркнул, что США должны вывести свои войска из Ирака. По его мнению, это является единственным путем к деэскалации напряжения в регионе.

Однако в Госдепе США заявили, что не планируют рассматривать вопрос вывода войск из Ирака, сообщили в "Голос Америки".

Важно! Иран согласился все компенсировать после авиакатастрофы МАУ, – Данилов

Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагюс отметила, что присутствие американских войск является целесообразным. Госсекретарь США Майк Помпео добавил, что Штаты готовы продолжать обсуждение с иракцами правильную структуру дальнейшего сотрудничества.

Наша миссия четко определена. Мы присутствуем, чтобы проводить учебную миссию и помочь иракским службам безопасности достигать успеха и продолжать кампанию против ИГ,

– подытожил Помпео.

Что такое "Исламское Государство"?

Непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа, направленая на салафитский джихадизм. ИГИЛ имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами.



Начиная с 2004, ведущая цель группы - основание Исламского суннитского государства. Особенно, ИГИЛ стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, который является преемником Пророка Мухаммеда.

Противостояние США и Ирака: основное

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

Через несколько часов после сообщений об авиаударе лидеры нескольких иракских военизированных группировок поклялись отомстить Соединенным Штатам. Это увеличивает риск нападений на американские военные базы в Ираке, где сейчас расквартированы примерно 5 тысяч американских военных.

8 января недалеко от аэропорта Тегерана упал украинский самолет авиакомпании МАУ. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. 11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.