США не збираються виводити війська з Іраку, попри вимоги місцевого парламенту

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель-Магді наголосив, що США мають вивести свої війська з Іраку. На його думку, це є єдиним шляхом до деескалації напруження в регіоні.

Однак у Держдепі США заявили, що не планують розглядати питання виведення військ з Іраку, повідомили у "Голос Америки".

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Речниця Держдепу США Морган Ортагюс наголосила, що присутність американських військ є доцільною. Держсекретар США Майк Помпео додав, що Штати готові продовжувати обговорення з іракцями правильну структуру подальшої співпраці.

Наша місія чітко визначена. Ми присутні, щоб проводити навчальну місію і допомогти іракським службам безпеки досягати успіху і продовжувати кампанію проти ІД,

– підсумував Помпео.

Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами.



Починаючи з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

Протистояння США та Іраку: основне

У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

Через кілька годин після повідомлень про авіаудар лідери кількох іракських воєнізованих угруповань поклялися помститися Сполученим Штатам. Це збільшує ризик нападів на американські військові бази в Іраку, де зараз розквартировано приблизно 5 тисяч американських військових.

8 січня недалеко від аеропорту Тегерану впав український літак авіакомпанії МАУ. Усі 176 пасажирів і членів екіпажу загинули. 11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.