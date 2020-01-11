18:33
11 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      США не збираються виводити війська з Іраку, попри вимоги місцевого парламенту

      6
      США не збираються виводити війська з Іраку / www.radiosvoboda.org

      Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель-Магді наголосив, що США мають вивести свої війська з Іраку. На його думку, це є єдиним шляхом до деескалації напруження в регіоні.

      Однак у Держдепі США заявили, що не планують розглядати питання виведення військ з Іраку, повідомили у "Голос Америки".

      Важливо! Іран погодився усе компенсувати після авіакатастрофи МАУ, – Данілов

      Речниця Держдепу США Морган Ортагюс наголосила, що присутність американських військ є доцільною. Держсекретар США Майк Помпео додав, що Штати готові продовжувати обговорення з іракцями правильну структуру подальшої співпраці.

      Наша місія чітко визначена. Ми присутні, щоб проводити навчальну місію і допомогти іракським службам безпеки досягати успіху і продовжувати кампанію проти ІД,
      – підсумував Помпео.

      Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами.

      Починаючи з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

      Протистояння США та Іраку: основне

      У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

      Через кілька годин після повідомлень про авіаудар лідери кількох іракських воєнізованих угруповань поклялися помститися Сполученим Штатам. Це збільшує ризик нападів на американські військові бази в Іраку, де зараз розквартировано приблизно 5 тисяч американських військових.

      8 січня недалеко від аеропорту Тегерану впав український літак авіакомпанії МАУ. Усі 176 пасажирів і членів екіпажу загинули. 11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

      У МАУ пояснили, чому не скасували рейс із Тегерана
      сьогодні
      22041
      Автор: Северин Трач
      Теги: Ірак Конфлікт між США та Іраном Новини США Майк Помпео
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:35 Українські спортсмени між патріотизмом і грошима
      Станіслав Безушко 855
      сьогодні , 16:25 Самолет МАУ сбил Корпус стражей исламской революции: что заставило признать вину
      Олександр Баунов 1252
      сьогодні , 12:30 Росія готується до нападу, це питання політичної волі: ексклюзивне інтерв'ю з Дейнегою
      Олена Трибушна 4774
      сьогодні , 10:02 Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Анастасія Зазуляк 40651
      сьогодні , 09:30 Королівська сім'я лютує через демарш Меган і Гаррі
      Женя Котик 2636
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук