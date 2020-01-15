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      Військову базу США в Іраку обстріляли ракетами

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      Військова база в Іраку з військовими США зазнала ракетної атаки / The Times

      Зазнала ракетної атаки військова база Аль-Таджі в Іраку. Вона розміщується приблизно за 85 кілометрів на північ від столиці країни Багдада. На цій базі дислокуються, зокрема, сили США.

      Про це повідомляє інформаційна агенція Anadolu з посиланням на анонімного військовослужбовця іракської армії. Відповідну інформацію також оприлюднив канал Al Arabiya з посиланням на іракських військових.

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      За даними Anadolu, по військовій базі завдали удару двома ракетами реактивної системи залпового вогню "Катюша". Натомість Al Arabiya передає, що поблизу бази, а саме на підступах до неї, впали п'ять таких ракет. Про потерпілих і жертв поки не повідомляють.

      За напад наразі не взяло на себе відповідальність жодне з угруповань, які тут діють. Цілком імовірно, що атаку здійснили шиїтські загони в Іраку.

      Зауважимо, що на базі Аль-Таджі дислокуються об'єднані сили, здебільшого іракські та американські солдати. Крім того, тут базуються інші іноземні війська міжнародної коаліції під керівництвом США.

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      До слова, напередодні по іракській авіабазі Балад, де також дислокуються американські військові, було випущено сім мінометних мін. Також є інформація, що по базі випустили вісім ракет системи залпового вогню "Катюша". У результаті атаки було пошкоджено ворота бази та троє іракських військових зазнали травм.

      Що відомо про останні події в Іраку: коротко

      • Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
      • У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
      • Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
      • У відповідь 8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. У результаті загинули 80 осіб. Американців серед них, попередньо, немає.
      • Також 8 січня у так званій "зеленій зоні" Багдаду, де розміщуються урядові будівлі та іноземні посольства, було чутно вибухи. За інформацією ЗМІ, мовиться дві або три ракети, запущені з південного сходу іракської столиці.
      • ЗМІ повідомляють, що адміністрація США вже почала готувати санкції проти Іраку. Остаточне рішення щодо цього у Білому домі, втім, ще не ухвалили.
      • На цьому тлі керівництво НАТО вирішило зупинити місію в Іраку "заради безпеки своїх військових" (їх там – понад 500).
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Ірак Новини США Зброя
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