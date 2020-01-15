Військову базу США в Іраку обстріляли ракетами

Зазнала ракетної атаки військова база Аль-Таджі в Іраку. Вона розміщується приблизно за 85 кілометрів на північ від столиці країни Багдада. На цій базі дислокуються, зокрема, сили США.

Про це повідомляє інформаційна агенція Anadolu з посиланням на анонімного військовослужбовця іракської армії. Відповідну інформацію також оприлюднив канал Al Arabiya з посиланням на іракських військових.

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За даними Anadolu, по військовій базі завдали удару двома ракетами реактивної системи залпового вогню "Катюша". Натомість Al Arabiya передає, що поблизу бази, а саме на підступах до неї, впали п'ять таких ракет. Про потерпілих і жертв поки не повідомляють.

За напад наразі не взяло на себе відповідальність жодне з угруповань, які тут діють. Цілком імовірно, що атаку здійснили шиїтські загони в Іраку.

Зауважимо, що на базі Аль-Таджі дислокуються об'єднані сили, здебільшого іракські та американські солдати. Крім того, тут базуються інші іноземні війська міжнародної коаліції під керівництвом США.

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До слова, напередодні по іракській авіабазі Балад, де також дислокуються американські військові, було випущено сім мінометних мін. Також є інформація, що по базі випустили вісім ракет системи залпового вогню "Катюша". У результаті атаки було пошкоджено ворота бази та троє іракських військових зазнали травм.

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